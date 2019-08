propaganda festival a milano e roma: ecco gli ospiti

PROPAGANDA FESTIVAL

13 SETTEMBRE – MILANO

15 SETTEMBRE – ROMA

Dopo il successo delle passate edizioni torna anche quest’anno il Propaganda Festival per due imperdibili appuntamenti che si svolgeranno il 13 Settembre a Milano presso il Circolo Magnolia e il 15 Settembre a Roma presso l’India Estate.

Un doppio e attesissimo speciale show con due serate con il meglio della scena Hip Hop odierna in una veste inedita e rinnovata.

Protagonista assoluta del Propaganda Festival sarà come sempre la musica con una heavy rotation di artisti e amici del mondo Propaganda che nel corso delle due serate si alterneranno sul palco per una grande festa in musica.

Padrone di casa il grande NOYZ NARCOS in un’inedita combinazione con The Nightskinny per uno show che si preannuncia davvero esplosivo. Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Enemy”, già certificato disco di platino, entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI e dopo aver registrato il tutto esaurito con il suo tour, Noyz Narcos è considerato come uno dei migliori rapper di sempre e maestro d’ispirazione per moltissimi giovani della nuova generazione hip hop. Dopo anni di assenza dalle scene musicali è tornato re indiscusso con il suo ultimo lavoro, un vero e proprio best seller della cultura urban che si avvale delle produzioni dei migliori producers della scena odierna. “Enemy” si arricchisce inoltre di preziosissime collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, come il feat con Salmo nel brano “Mic check”, “Sputapalline” in feat con Coez, “Casa Mia” in feat con Luchè e Capo Plaza, “R.I.P.” con Achille Lauro, “Matanza” in feat con Rkomi e “Borotalco” feat Carl Brave & Franco

Le sorprese di “Propaganda Festival” non finiscono qui.. .non mancherà inoltre la presentazione del nuovo progetto discografico di Gemello insieme al suo producer Sine e l’unione esclusiva di Speranza e Ketama 126, due promesse del panorama italiano reduci da tour trionfali in tutta Italia.



In seguito alle performance delle guests andranno in scena speciali Aftershow a cura di TY1, Dj Gengis, WHTRSH (il dj ufficiale di Coez) e Dj 2p (dj ufficiale di MadMan).