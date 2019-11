Pubblicità in Rai: dalla Flavi a Matano, l'elenco è questo

Di Marina Rossa Pizzo

Che Michele Anzaldi abbia un fiuto speciale lo dicono tutti. Renziano doc, parlamentare della Vigilanza e severo censore dei costumi italici soprattutto di quelli indossati in Rai, Anzaldi ha alzato il velo domenica scorsa stilando una lunga dichiarazione alle agenzie sulla cosiddetta "presunta" pubblicità occulta (il condizionale è d'obbligo per evitare querele e denunce) sparano a zero su uno dei suoi cavalli di battaglia: Monica Setta. La giornalista, a lungo tenuta sotto pressione dal parlamentare che ha per lei una vera e propria ossessione (noi ci dissociamo non trovandola, ci perdoni la signora, di particolare beltà) viene "accusata" di aver infranto una regola aurea sulla pubblicità - vietata ai giornalisti in tutte le sue forme - per aver "taggato' nei suoi profili fb e instagram un paio di scarpe (brand Cash) che le erano state, a suo dire, suggerite dalle costumiste di Teulada e due bracciali di un'amica Cicci Nardella (li indossano molto a Canale 5) avuti in prestito d'uso.

Apriti cielo! Per Anzaldi la conduttrice di Uno mattina in famiglia, rea di non avere mai tolto dal suo profilo la foto con L'AMICO Matteo Salvini malgrado la caduta del governo giallo verde, deve immediatamente rispondere ai vertici RAI. E fin qui tutto bene. La sanguigna Setta gli risponde in modo articolato e promette di togliere i tag. Come dire, mi scuso ma la storia finisce qui.

In realtà se finisce qui per la conduttrice del day time di Rai 1 (mai come quest'anno da quando è arrivata lei in grande spolvero di share) la cosa inizia adesso per tanti altri volti noti di viale Mazzini. Da Alberto Matano (guardare le foto nella gallery) che è dipendente RAI giornalista del Tg1 distaccato alla rete in conduzione della Vita in diretta che tagga il Brand Dolce & Gabbana fino a Marta Flavi, l'ex fatina di Agenzia matrimoniale oggi ospite fissa proprio di Uno mattina in famiglia che, in camerino di Teulada, prima di andare in trasmissione esibisce le sue scarpette rosa firmate da Sarah Balivo sorella di Caterina altra conduttrice molto attiva sulla materia.

Basta cliccare sul suo blog parallelo Caterina's secrets per trovare un vero e proprio mercatino con griffe, brand content e tanto altro. Ma non è immune dalla moda del "tag" nemmeno Lorena Bianchetti, già pubblicista e conduttrice della rubrica religiosa A sua immagine che mette sui Social il nome degli abiti indossati in tv. E che dire di Valeria Graci che affianca Pierluigi Diaco a Io e te su Rai 1? Anche qui vedere la foto, il brand citato è di moda. La verità è che tra moda e malcostume il tema ha bisogno di una regolamentazione.