Radio 105 lancia la nuova APP. Ecco le nuove funzionalità

Radio 105 vara oggi la nuova release della sua app.

La volontà che ne ha guidato la realizzazione è stata quella di mettere a disposizione di tutti gli utenti strumenti che garantiscano, anche in mobilità, la user experience migliore.

Intuitiva e gratuita, l’app permette infatti di avere sempre a portata di mano la musica e i contenuti dell’emittente che fa del rapporto con il proprio pubblico uno dei suoi punti di forza.

L’app propone il meglio dell’essenza della Radio e offre svariate possibilità: ascoltare Radio 105 in diretta oppure scegliere una delle web radio che formano il suo universo musicale, ma anche ascoltare le repliche dei programmi, le interviste a musicisti e attori ospiti negli studi, con alcune funzionalità in più rispetto alla passata versione.

Queste le nuove funzionalità: la SVEGLIA, per svegliarsi insieme alla musica e all'intrattenimento di Radio 105; le NEWS, le notizie virali di attualità, le music biz sul mondo della musica e tutti gli hightlights sulle novità di Radio 105; i BRANI e i PROGRAMMI PREFERITI. Infatti grazie a un servizio di notifiche sarà possibile impostare avvisi per essere informati quando il proprio programma preferito è in onda, oppure quando viene trasmessa la canzone che è stata precedentemente selezionata.

La nuova app permette inoltre di condividere i brani in onda su Whatsapp, Facebook e Twitter.

L’app di Radio 105 è scaricabile da app Store e Play store per IOS e Android.