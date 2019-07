Radio 105 si conferma radio partner di Giffoni Film Festival 2019

L’emittente ha contribuito alla definizione di parte del cast degli artisti coinvolti e per tutti i giorni di Festival andrà in onda in diretta dalla Cittadella del Cinema con i suoi talent.

Per raccontare e farsi raccontare il Festival dalla voce di protagonisti e ospiti, infatti, Radio 105 lo seguirà da una postazione allestita nei pressi del Blue Carpet.

Da qui dal 22 al 26 luglio, dalle 12.00 alle 14.00 saranno Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Alan Caligiuri e il maestrello Lotti – il cast al completo di “105 Take Away” – a tenere compagnia agli ascoltatori e ai giovani presenti sul posto.

Nei week end di apertura e chiusura il testimone passerà ad Alessandro Sansone con Annie Mazzola (dalle 9.00 alle 11.00) e a Gli Autogol (dalle 16.00 alle 18.00).

Alessandro Sansone presenterà i concerti serali, mentre alla conduzione della finale del Rap Contest ci sarà Diletta Leotta.

Ogni sera l’appuntamento per giurati, giffoners, famiglie e pubblico sarà infatti intorno al palco di Piazza Lumière per assistere alle imperdibili performance live degli artisti del GIFFONI MUSIC CONCEPT - VIVO GIFFONI, anche grazie alla collaborazione con Radio 105. Si esibiranno, tra gli altri, Elodie, Boomdabash, Emis Killa, Mahmood, Mondo Marcio, Shade.

Giffoni Film Festival sarà raccontato attraverso i canali social di Radio 105.