RadioMediaset: sul digitale terrestre arriva VIRGIN RADIO TV

Dal 6 novembre è attiva sul canale 157 del digitale terrestre Virgin Radio Tv, il canale con tutta la musica e tutto il mondo di Virgin Radio.

In Virgin Radio Tv lo style rock prende forma, dimensione e colore: un flusso di videoclip alternati a interviste esclusive realizzate alle leggende del rock, basti pensare all’incontro di Ringo con Ringo Starr o con Slash, a quando Paola Maugeri ha intervistato Roger Waters o alla chiacchierata di Giulia Salvi con Jared Leto o con i Muse, solo per citare qualche episodio accaduto nel corso del 2018.

In Virgin Radio Tv trova espressione il mondo di Virgin Radio: la direzione musicale è di Alex Benedetti, station manager dell’emittente, che si avvale della collaborazione di Ringo in qualità di direttore creativo.

Afferma Paolo Salvaderi, AD di RadioMediaset: “Virgin Radio Tv così come si vede oggi sul canale 157 è l’embrione di un progetto molto più ampio che vedrà la luce nei primi mesi del 2019. Non è un segreto che abbiamo sempre guardato con sospetto la radio in televisione, e continuiamo a farlo; la forza di quello che stiamo proponendo affonda nell’unicità che solo un brand verticale come Virgin Radio può offrire all’interno del panorama televisivo attuale. Grazie a rapporti radicati con case discografiche, promoter e management, siamo in grado di offrire al nostro pubblico, sia esso all’ascolto o davanti a uno schermo, il meglio della scena rock mondiale. E dai primi mesi dell’anno prossimo il palinsesto verrà arricchito con programmi creati ad hoc, film e docufilm, sempre con l’attenzione centrata sul nostro mondo”.