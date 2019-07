Raffaele Pisu è morto: da L'amico del Giaguaro a Striscia la Notizia. La carriera

Addio all'attore, comico e conduttore radiofonico e televisivo, Raffaele Pisu. Nato a Bologna il 24 maggio del 1925, Pisu si è spento nella notte nell'hospice di Castel San Pietro in provincia nel bolognese. Popolare nell'Italia del dopoguerra, Pisu ha partecipato a trasmissioni di grande successo degli anni Sessanta come 'L'amico del giaguaro', 'Ma che domenica amici' e 'Senza rete'. E alla fine degli anni '80 è arrivato anche a 'Striscia La Notizia', accanto al conduttore Ezio Greggio. Combattente partigiano e internato in Germania per 15 mesi, Pisu ha esordito ai microfoni di Radio Bologna nell'immediato dopoguerra in trasmissioni di varietà figurando nello stesso periodo tra i fondatori del teatro La Soffitta di Bologna. Dopo due stagioni nella compagnia di Memo Benassi (1947-49), Pisu arrivò a Radio Roma, dove entrò nella Compagnia del teatro comico musicale della Rai prendendo parte a numerose commedie tra cui 'La serenata al vento' di Carlo Veneziani del 1950 e lo spettacolo itinerante di Silvio Gigli il Giringiro. Alla radio ha conquistato grande popolarità interpretando diverse macchiette per i varietà dell'epoca come Zaccaria, fidanzato di Adalgisa (Liliana Feldmann) in Chicchirichì (1953) e Prospero in Rosso e nero (1955).

Pisu in televisione è apparso insieme a Gino Bramieri e Marisa Del Frate nei '"filmati' de 'L'amico del giaguaro' del 1961 ma aveva già recitato in commedie brillanti all'italiana degli anni cinquanta, partecipato al varietà di'Metz e Marchesi 'Lui, lei e gli altri' del 1956 e al teleromanzo-musical 'Valentina' del 1958. Dopo un periodo di silenzio, cominciato nel 1977, Pisù è tornato alla ribalta dapprima nella trasmissione radiofonica 'Varietà Varietà' dove ha interpretato il personaggio del 'Tele Radio Postino', quindi nel 1989, sempre alla radio con 'Radiouno '90' (varietà di musica e sport della domenica mattina) e in televisione con 'Striscia la notizia'. In televisione è apparso nelle fiction televisive 'Non ho l'età' (2001) e 'Non ho l'età 2' (2002), 'Una vita in regalo' (2003), 'Ma chi l'avrebbe mai detto' (2007) e 'Marameo' (2008), 'Don Matteo 6' (2008). Pisu, che ha lavorato in 37 film, nel 2004 ha preso parte a "Le conseguenze dell'amore" del futuro Premio Oscar Paolo Sorrentino. La sua ultima apparizione da protagonista è stata nella commedia noir 'Nobili bugie' del 2018 accanto a Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini con il figlio Antonio Pisu alla regia.