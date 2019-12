Raffaella Fico e Balotelli insieme su Instagram: è tornato l'amore?

Raffaella Fico e Balotelli insieme su Instagram: di nuovo amore?

La modella ed il calciatore si sono mostrati di nuovo insieme. Lei è appoggiata su di lui e sembra molto serena mentre guarda verso l’obiettivo. Raffaella Fico e Balotelli si sono lasciati qualche anno fa dopo la nascita della piccola Pia, ma le tensioni si sono appianate e Mario trascorre molto tempo insieme alla figlia.

Raffaella Fico e Mario Balotelli stanno ancora insieme e sono fidanzati?

Lo scatto postato dalla showgirl nelle storie di Instagram dimostra il ritorno di armonia tra i due. "Non tornerei con Mario, ma mai dire mai" aveva dichiarato qualche tempo fa la Fico. La foto ha fatto il giro del web e naturalmente non manca chi pensa che i due siano tornati insieme.

"L'ho perdonato per amore di mia figlia" aveva annunciato Raffaella in una recente intervista e l’abbraccio pubblicato su Instagram conferma la serenità ritrovata. Non si sa se i due si frequentino in amicizia per il bene di Pia o ci sia di nuovo l’amore. I diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni.

Raffaella Fico difende Mario Balotelli dai fenomeni di razzismo: “Facevano il verso della scimmia”

Se da un lato non è certo che i due siano tornati insieme, ciò che invece è certo ed evidente è l’atteggiamento di Raffaella nei confronti dai fenomeni di razzismo di cui è oggetto Balotelli. La modella infatti continua a prendere le difese dell’ex compagno, spesso attaccato negli stadi per il colore della sua pelle. L’ultimo presunto coro razzista è avvenuto durante la partita Hellas Verona e Brescia, sospesa per ben 4 minuti. Al 54° minuto Mario ha reagito a presunti insulti dei tifosi avversari calciando la palla contro di loro. È ancora da chiarire se si trattasse di cori razzisti.

“Quando stavo con lui e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando entravo mi facevano il verso della scimmia” ha spiegato Raffaella Fico a “Storie italiane”. Sempre ai microfoni della trasmissione condotta da Eleonora Daniele la modella ha spiegato di essersi dovuta allontanare con la figlia dagli spalti durante una partita, per non farle sentire i cori contro il padre. Tuttavia, dopo quella partita, la bambina aveva ascoltato una intervista di Balotelli e, come racconta la Fico, gli aveva mandato un messaggio con scritto “Sono stupidi, papà. Non ascoltarli”.

Raffaella Fico in difesa della figlia Pia

Ad essere vittima di razzismo sarebbe stata anche la figlia Pia, come ha raccontato la Fico. La modella ha infatti rivelato, in un’intervista a “Storie italiane”: “All’asilo, qualche anno fa, è capitato un episodio bruttissimo. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di m***a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese cosa significava ‘negra’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola?”. “Sono episodi così tristi da vedersi nel 2019. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose” ha aggiunto la modella.