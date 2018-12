Rai 2: arriva APRIeVINCI il quiz show con Costantino della Gherardesca

SU RAI 2 ARRIVA "APRI E VINCI" SU RAI 2 CON COSTANTINO DELLA GHERARDESCA. Il nuovo quiz show “a domicilio” che entra letteralmente nelle case degli Italiani - APRIeVINCI non è un quiz come tutti gli altri, APRIeVINCI - in onda su Rai2 dal 7 gennaio dal lunedì al sabato alle 16.45 e la domenica alle 20.00 - è un quiz familiare dove non c’è uno studio e non c’è un pubblico, perché il conduttore Costantino della Gherardesca consegna il programma “a domicilio” ed entra letteralmente nelle case degli italiani.Dopo aver viaggiato in lungo e in largo, scoprendo e raccontando usi e costumi di tutto il mondo, Costantino della Gherardesca, esploratore della tv, porta ora in Italia un nuovo format di origine israeliana e di successo internazionale, prodotto per l’Italia da Rai2 in collaborazione con Stand By Me.

APRIeVINCI con Costantino della Gherardesca su Rai 2 - Le regole del quiz show

Con APRIeVINCI si entra nelle case degli italiani, citofonando e recapitando un quiz, interrogandoli seduti sui loro divani e nei loro tinelli. Ospite delle famiglie un Costantino inedito, complice e partecipe, che gira da nord a sud il Paese alla ricerca di nuovi concorrenti disposti a mettersi in gioco. L’atmosfera è intima e divertente. APRIeVINCI inizia con il suono del citofono e una domanda. Se la risposta è esatta, Costantino sale in casa insieme alle telecamere e il gioco inizia. Possono giocare tutti coloro che sono di casa: mamma e papà, coinquilini, conviventi, amici, figli, zii e nipoti. In palio un montepremi in gettoni d’oro che si può vincere rispondendo correttamente a 10 domande di difficoltà e valore crescente. Per ogni risposta esatta i partecipanti aumentano il loro bottino. Due risposte sbagliate e i soldi, insieme al conduttore, si spostano in un’altra casa. A metà del percorso i concorrenti devono dimostrare di conoscere davvero bene la propria casa. Una domanda del quiz, infatti, è incentrata proprio su un dettaglio dell’abitazione. Ogni famiglia partecipante - se in difficoltà - ha diritto a un solo bonus durante il percorso di gioco: l’aiuto del vicino di casa. Se i concorrenti riescono ad arrivare alla domanda finale, sono messi di fronte a una scelta: fermarsi e tenere quanto accumulato fino a quel momento, oppure rimettersi in gioco e provare a rispondere alla “Domanda Porcellino”, per vincere il montepremi in palio, 2500 euro in gettoni d’oro stipati dentro un salvadanaio a forma di maialino. Anche i passanti che Costantino incontra per strada hanno la possibilità di essere parte del quiz, e vincere un gadget del programma, un apri-bottiglie, rispondendo correttamente alle sue domande.

Costantino della Gherardesca



APRIeVINCI, il racconto dell'Italia fuori dagli schemi

APRIeVINCI sarà anche un’occasione per raccontare l’Italia in modo originale, fuori dagli schemi, strappando un sorriso ai concorrenti e ai telespettatori. Costantino attraversa i quartieri, chiacchiera con le persone per strada, chiede dritte, consigli, informazioni e regala così istantanee di un Paese reale e di una quotidianità dove le distanze sono azzerate.

APRIeVINCI, il format

APRIeVINCI è la versione italiana di Cash at your door, un format israeliano di successo distribuito da All3Media, riadattato in 7 Paesi: Stati Uniti, Belgio, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca e Kazakistan. APRIeVINCI è prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By Me. Il programma è curato da Claudio Moretti scritto da Francesco Ricchi, Simona Forlini, Pasquale La Forgia con la regia di Cristian Di Mattia.