Rai 2, Piero Pelù canta per la prima volta Guccini

Piero Pelù e Rancore, artisti agli antipodi, sono i protagonisti della prima puntata di Un Palco per Due, nuovo formt aprodotto da Showlab (società del gruppo Prodea) e Twister in collaborazione con Fiat e Lavazza in onda mercoledì 4 settembre alle ore 23.15 su Rai2

Hanno accettato di salire su un palco di un locale milanese, senza sapere chi sarebbe stato il “collega” che li avrebbe affiancati. Dopo aver scelto un loro brano “cavallo di battaglia” e una cover a testa da cantare rigorosamente insieme, preparandosi poco prima di esibirsi e poco dopo essersi visti per la prima volta, Piero Pelù e Rancore hanno dato vita al primo dei quattro concerti inediti che animeranno la seconda serata di Rai2.