Rai: Cda approva piani produzione ma solo fino a settembre



Via libera del Cda Rai ai piani di produzione delle reti generaliste e tematiche. L'approvazione e' pero' a termine, limitata - apprende l'AGI - ai piani di definizione della programmazione Rai che arrivano al prossimo settembre, quindi non ci sono i piani relativi ai palinsesti autunno-inverno, quelli di maggiore interesse degli investitori pubblicitari.



Rai Cda boccia il piano di Campo Dall'Orto. Verso le dimissioni. Caos RAI



Il Cda della Rai ha bocciato il piano di riforma dell'offerta informativa preparato dal direttore generale Antonio Campo Dall'Orto. La bocciatura segna un allargamento della distanza tra Cda e dg di viale Mazzini. Al voto non ha preso parte il consigliere Paolo Messa: aveva gia' lasciato i lavori per disaccordo con il dg sulla gestione complessiva dell'azienda



RAI. DI MAIO: DOPO CAMPO DALL'ORTO RISCHIO ALTRO 'DG SIGNORSI'' RAI



"Ora ci ritroveremo con Renzi che nominera' un altro dg della RAI e dira' anche di lui che e' il migliore. E visto che magari non sara' un signorsí, perche' pure i signorsí ogni tanto devono dire no per salvare loro stessi ed evitare inchieste, ce lo ritroveremo silurato". La pensa cosi' Luigi Di Maio, vicepresidente M5S della Camera, a margine di un evento su energia e fonti rinnovabili, commentando la possibile sfiducia di oggi della RAI ai danni dell'attuale dg Campo Dall'Orto. "Questo- dice DiMaio- e' l'esempio tipico di Renzi che dispone, nomina e poi litiga coi suoi perche' non gli dicono sempre si'. Possiamo mai farci governare da uno che non va d'accordo nemmeno con se' stesso? Questo- conclude- e' un Pd autoreferenziale".



Rai, Messa lascia cda: interrotto rapporto di fiducia con dg



Il consigliere del cda Rai Paolo Messa ha abbandonato, secondo quanto si apprende, i lavori del consiglio d'amministrazione dell'azienda, in corso da quasi sette ore, perché è venuto a mancare il rapporto di "fiducia" con il direttore generale, Antonio Campo Dall'Orto. Messa ha chiarito la sua decisione di abbandonare il cda Rai, che dopo la bocciatura del piano dell'informazione presentato dal dg è ancora in corso, spiegando che "non giova alla Rai un conflitto permanente e una situazione di sostanziale paralisi". "In questi mesi ho rappresentato una posizione critica sulla gestione aziendale e in particolare sulle vicende che sono state oggetto di una verifica dell'Anac - ha aggiunto Messa - purtroppo le mie critiche e le mie proposte non hanno trovato riscontri. Credo sia un dovere, anche per rispetto dello stesso Campo Dall'Orto trarne le conseguenze ed ammettere che sono venute a mancare le condizioni a base del rapporto di fiducia con il direttore generale".