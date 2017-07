Rai, Daria Bignardi lascia Rai 3. La7 la aspetta. Arriva la Annunziata?

È la prima "vittima" dell'era di Mario Orfeo. Oggi, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, dovrebbe ratificare l'addio a Rai 3 la direttrice Daria Bignardi che è reduce da una stagione giudicata appena "sufficiente".

Era stata voluta dall'ex dg Antonio Campo dall'Orto che, abbandonata la nave di viale Mazzini in modo elegante cioè rinunciando alla liquidazione, è adesso in vacanza-rifllessione anche leggermente sotto choc (lo dicono gli amici).

Bignardi, nata in Mediaset con una rubrica di libri poi passata a condurre la prima storica edizione del "Grande fratello", non ha mai lavorato nelle redazioni di giornali (fatta eccezione per il mensile Rusconi Hachette che però fu un flop, la sua mega stanza da direttrice fu ereditata dalla brava Lucia Rappazzo nei tempi della direzione di Psychologies) non è dunque il tipo di personaggio amato dal nuovo dg che punta su giornalisti capaci e prontia fare quel che nei quotidiani si chiama il "sedere di pietra" (gente che non schioda finchè il giornale non è chiuso).

Bravissima nella conduzione delle Invasioni barbariche diventate con lei un vero "cult" la Bignardi lascia Rai 3 ma ha già molte offerte in casa: da Sky a La7 dove il nuovo direttore Andrea Salerno la attende a braccia aperte.

Al suo posto Lucia Annunziata?