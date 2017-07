Rai, Daria Bignardi lascia Rai 3. In arrivo Stefano Coletta

Daria Bignardi lascia la Rai e la direzione di Rai3, era stata nominata nel febbraio 2016. Lo rende ufficiale l’azienda, comunicando “la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in corso con la Dott.ssa Daria Bignardi la quale ritiene ormai concluso il proprio percorso lavorativo nella società”. Bignardi, continua la nota di Viale Mazzini, “non ha richiesto il pagamento di alcuna buonuscita”.

“I vertici Rai ringraziano Daria Bignardi per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e le capacità organizzative ed artistiche sempre poste pienamente al servizio della società, componenti che hanno permesso a Rai3 di realizzare sotto la sua direzione una programmazione di qualità, la sperimentazione di nuovi format e di raggiungere livelli di audience che la posizionano quale terza rete generalista italiana”.

“Bignardi, da parte sua, ringrazia la Presidente, i Consiglieri di amministrazione, il Direttore Generale e il precedente Direttore Generale che le ha proposto l’incarico, tutti i dipendenti e collaboratori di Rai con i quali ha condiviso quotidianamente il suo lavoro, un’esperienza che considera unica e preziosa, sia da un punto di vista dell’arricchimento professionale che da quello umano”.

“Sono orgogliosa di aver diretto per un anno e mezzo Rai3. Lascio una rete in buona salute e di riconosciuta qualità e un affiatato gruppo col quale ho lavorato benissimo”, ha detto all’Ansa Bignardi. “Ringrazio una per una tutte le persone con cui ho collaborato, in tutta la Rai, felice delle tante cose nuove che abbiamo fatto e dei programmi storici di cui ho avuto cura. La stima di tutte le persone che hanno apprezzato questo lavoro e quella dei miei colleghi sono i beni preziosi che porto con me”.

Il vice Stefano Coletta in pole position per la direzione di Rai3. La nomina al posto della Bignardi prevista giovedì (fonte http://www.primaonline.it)

Per sostituire alla guida di Rai3 Daria Bignardi, dovrebbe arrivare Stefano Coletta, attuale vicedirettore della rete. La nomina dovrebbe essere varata, nell’ultima riunione del consiglio di amministrazione prima della pausa estiva.

Sul tavolo del Cda Rai di giovedì prossimo dovrebbe quindi arrivare la proposta di nomina del successore della Bignardi.