Rai, Fico: "Contratto Fazio scandaloso. Comunista col portafoglio a destra"

Rai, Fico: "Contratto Fabio Fazio scandaloso. Comunista col portafoglio a destra"



Quello di Fabio Fazio e' un "comportamento vergognoso". Lo dice ai cronisti Roberto Fico, presidente della commissione di Vigilanza della Rai, a margine di un appuntamento a Napoli. "E' uno scandalo", aggiunge, perche' quando si parlava di "toccare il portafogli del grande comunista" Fabio Fazio "voleva scappare in un'altra tv. Ora che e' arrivato il suo compare Orfeo - conclude - viene spostato a Rai 1, gli aumentano lo stipendio e non vuole piu' scappare".



Rai: Gasparri, da 'tetti' sfondati a chiusura Arena...Vigilanza parli



"E' necessario un immediato confronto" in commissione Vigilanza per parlare di Rai a cominciare dai "palinsesti ipotizzati" perche' "manca il pluralismo ma non mancano i soldi gettati". Lo sostiene il senatore Maurizio Gasparri (FI) che attacca: "Voglio vedere chi avrebbe dato a Fabio Fazio circa 12 milioni in quattro anni! Siamo passati dai tetti troppo stretti allo sfondamento dei solai, con uno stanziamento vergognoso, indecoroso, immorale sul quale si discutera' a lungo". "Si sopprime poi - prosegue Gasparri - un programma come l'Arena, che talvolta ha ecceduto nei toni, ma io stesso - quando c'e' stato da fare qualche osservazione - l'ho fatta nelle sedi e nei modi opportuni. Tuttavia non vorrei che l'Arena venga chiusa perche' ad esempio ha detto la verita' sul caso Fini, mentre altrove questa verita' veniva taciuta o addirittura edulcorata dalle versioni non veritiere dell'interessato. L'Arena ha parlato di legittima difesa, ha dato voce al sindaco di Licata che fa una battaglia simbolo contro l'abusivismo. Ha parlato con toni diversi dell'immigrazione, distinguendosi dal coro buonista di tanti conduttori di sinistra. Poi un editore, e a maggior ragione il servizio pubblico, ha tutto il diritto di dare degli indirizzi, di evitare a volte una televisione dai toni esagerati. Ma da qui a sopprimere una voce perche' forse sulla ricostruzione del terremoto ha messo in evidenza le mancanze del governo, ce ne corre. Pertanto, di queste cose sara' opportuno e urgente discuterne in commissione parlamentare di Vigilanza gia' nei prossimi giorni", ribadisce Gasparri.