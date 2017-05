Rai, Franco Di Mare torna a condurre 'Uno Mattina' dopo i problemi di salute



Franco di Mare torna a condurre Uno Mattina dopo i problemi di salute. Bella sorpresa per i telespettatori del programma Rai. Il giornalista era assente da giorni a causa di una lombalgia e non c'erano notizie sul suo ritorno. Poi ecco questo piacevole colpo di scena.



Il messaggio su Facebook



"Amici miei credetemi, sono molto dispiaciuto di non mantenere la promessa fatta. Ma spesso tra il dire e il fare, come si dice... la schiena dà ancora qualche problemino" aveva scritto nelle scorse ore sulla sua pagina Facebook - " Spero che tra un paio di giorni, con l'aiuto della clinica, della chimica farmacologica e di Qualcuno lassù, sarò di nuovo al timone di Unomattina. Intanto i miei ringraziamenti infiniti a Marco Frittella per la sontuosa sostituzione".



L'annuncio sulla pagina social



Quindi l'annuncio sulla pagina social di Uno Mattina sul ritorno di Franco Di Mare: "Siete pronti a ricominciare la giornata in sua compagnia? In tanti ci avete fatto sentire la vostra vicinanza ed allora domattina alle 6.42 insieme a Francesca Fialdini il vostro Franco Di Mare - OfficialFanPage vi darà di nuovo il buon giorno".



I ringraziamenti



Franco Di Mare in studio ha ringraziato il pubblico di Uno Mattina che in questi giorni gli è stato vicino con grande affetto sui social e anche il suo sostituto Marco Frittella.