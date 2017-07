Rai, gli ascolti premiano Vasco Rossi

Rivolta social, sabato sera, durante la diretta di Paolo Bonolis su Rai1 dal Modena Park dedicata la concerto per i 40 anni di carriera di Vasco Rossi. In compenso però la trasmissione 'La notte di Vasco' è stata premiata dagli ASCOLTI, staccando di gran lunga ogni programma concorrente e registrando su Rai1 ben 5.633.000 telespettatori, con uno share del 36,14% , che ha consegnato al programma di Bonolis una decisa vittoria nel prime time. I fan di Vasco che erano rimasti a casa davanti ai teleschermi si sono lamentati, con migliaia di post sui social, in particolare dell'assenza della trasmssione integrale delle canzoni, che però sarebbe stata impossibile perché l'organizzazione aveva ceduto i diritti della diretta completa solo ad alcune sale cinematografiche. Come ha spiegato all'AdnKronos Gianmarco Mazzi, responsabile per Rai1 del programma: "Il progetto editoriale in TV si è basato su 28 dei 38 brani eseguiti a Modena Park dall'artista, tutti i più importanti, per i quali gli organizzatori dell'evento hanno concesso i diritti di trasmissione televisiva, avendo riservato alla proiezione nei cinema la versione integrale del concerto", ha sottolinea Mazzi.





Vasco Rossi ai 220.000 del Modena Park: "Non dobbiamo avere paura"



"Non dobbiamo avere paura, non ci faranno cambiare le nostre abitudini, non ci chiuderanno in casa con la paura". E' l'invito urlato piu' volte da Vasco Rossi durante uno dei momenti piu' intensi del concerto al parco di Modena. "Non cedere al terrore, al terrorismo, "non avere paura. Siamo qui per dire che non dobbiamo avere paura". Ribadendo quindi quanto detto al suo arrivo nel backstage nel tardo pomeriggio, quando aveva detto "e' un concerto contro la paura, e' bellissimo, voglio portare un po' di gioia". E ribadendo cosi' che i grandi eventi, musicali in particolare, devono continuare ad essere tenuti.



Vasco Rossi a Modena Park, i social scatenati contro Bonolis in diretta sulla Rai



«#Bonolis è cosciente di essere l'uomo più odiato d"Italia stasera?». Pioggia di critiche contro Paolo Bonolis sui social network: «Peccato che piû che la voce di Vasco ci tocchi ascoltare quella di Bonolis...». Pioggia di tweet contro la Rai, «colpevole» secondo alcuni telespettori di annunciare un concerto in Eurovisione per poi «trasmettere un monologo di Bonolis». «Voglio trovare un senso a questa conduzione, perché questa conduzione un senso non ce l'ha...», uno dei cinguettii ironici che viaggiano sui social. «Peccato ci sia quel cantante che interrompe spesso Bonolis». Il conduttore è criticato anche il look. «Dite a Bonolis di riportare la camicia a Red Ronnie». E ancora: «La camicia di Bonolis : gli spari sopra sono per te».

Vasco Rossi (Modena Park)



Vasco Rossi: "Siete tutti presenti, siete stati verificati?"

"Siete tutti presenti?, siete stati controllati? siete stati verificati?...". E' partito cosi' Vasco Rossi nel concerto-evento al parco "Enzo Ferrari" di Modena con cui celebra i suoi 40 anni di carriera. Ripetuti boati si sono levati dalla folla, dalle 225 mila persone che si sono radunate nella grande spianata davanti al palco che sembra un fronte del porto e che propone tante scenografie per quante sono le canzoni in scaletta - quaranta - nelle quasi quattro ore di spettacolo. L'introduzione e' stata 'Also Sprach Zarathustra' di Strauss, mentre l'immagine di un sole rosso simboleggiante l'alba accompagnava quelle note imponenti e saliva verso l'alto per fare posto al Komandante, cappellino nero con visiera alla militare, giubbetto giallo e pantaloni scuri.



Vasco Rossi: "Benvenuti nella leggenda del rock mondiale"



"Benvenuti alla festa epocale di Modena park. Benvenuti al concerto che non avra' mai fine. Benvenuti nella leggenda, nel record mondiale", e' il saluto di Vasco ai fans.

Vasco Rossi (Modena Park)



Vasco Rossi al Modena Park, omaggio a Stanley Kubrik



VASCO Rossi affida il prologo ad un omaggio allo Stanley Kubrik di '2001 Odissea nello Spazio', con una citazione della colonna sonora sulle note di 'Così parlò Zarathustra' di Strauss, mentre il sole che cala sul Modena Park appare enorme sui maxischermi del palco largo 130 metri.



Vasco Rossi al Modena Park: infarto in camper, morto un 40enne romano



Un quarantenne romano e' morto vittima di un infarto che l'ha colpito nelle prime ore del giorno mentre si trovava in un camper all'esterno dell'area che ospita il concerto-evento di Vasco Rossi. Il fatto che l'uomo fosse nel camper e la zona dove il mezzo era parcheggiato lascia supporre che si trattasse di un fan del rocker e che fosse li' per poter assistere al concerto, anche se non c'e' certezza del collegamento. Secondo informazioni, l'uomo e' stato trasferito in ospedale a Modena, dove i medici hanno tentato anche un intervento d'urgenza ma senza esito.