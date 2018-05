Rai, la trasmissione tv " la Prova del Cuoco " a Elisa Isoardi

Il governo stenta a formarsi, tutto è fermo, tutto è in stallo, ma in Rai fervono i cambiamenti. E si parla già di "effetto Salvini", forte di consensi crescenti dopo il 4 marzo e soprattutto dopo il trionfo in Friuli Venezia Giulia.

La prima conseguenza parrebbe essere, in maniera peculiare, un illustre avvicendamento alla Prova del Cuoco, il cooking show di successo in onda su Rai1, storicamente condotto da Antonella Clerici.

Ebbene, quest'ultima ha annunciato qualche giorno fa che, dopo diciotto anni, lascerà la guida del programma, ribadendo però che si tratta di una "sua scelta".... e mettendo così le mani avanti in vista delle fisiologiche polemiche sulla sua sostituta.

Già, perché quest'ultima non è soltanto una celebre e apprezzata conduttrice, ma è anche la compagna di Matteo Salvini, ovvero Elisa Isoardi. Secondo le indiscrezioni, la Clerici sarebbe pronta a condurre la nuova edizione di "Portobello" nella primissima serata di sabato (con cachet in tono), scontrandosi con la la corazzata De Filippi e il suo Tu sì que vales.

La Isoardi, dal canto suo, si prende una piccola rivincita. Ai tempi della gravidanza della Clerici, parliamo del 2008, Elisa sostituì la bionda conduttrice proprio alla Prova del Cuoco. All'epoca vi furono illazioni sulla presunta ira della Clerici che si vedeva soffiare il programma durante la gravidanza, e per giunta da un'illustre sconosciuta - la Isoardi stava muovendo i primi passi in Rai - e quest'ultima fu costretta a rinunciare al programma di lì a poco.

Oggi, dieci anni più tardi, la Isoardi "si riprende quello che era suo" e definitivamente. Dall'asse da stiro alla cucina più seguita d'Italia: altro che trarsi all'ombra del suo compagno leader politico, come le contestano le femministe accanite! Elisa Isoardi è pronta a diventare assoluta protagonista dei nuovi palinsesti televisivi del servizio pubblico, e nell'ambitissima fascia oraria del Daytime Mezzogiorno.