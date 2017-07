Rai, Paola Ferrari resta a Novantesimo Minuto

Paola Ferrari resta alla guida di Novantesimo minuto ancora un anno fino al Mondiale mentre a Gabriele Romagnoli direttore di Rai sport riesce il colpaccio di "promuovere" Giorgia Cardinaletti da sola alla guida della prossima Domenica sportiva. Per l'ex socio di Giorgia, Antinelli uno spazio di consolazione di mezza ora al termine del Novantesimo con approfondimenti sul calcio.

Cambia nome invece Calcio champagne che resta affidato a Marco Lollobrogida mentre la Cardinaletti sarà affiancata da opinionisti come Marco Tardelli compagno di Myrta Merlino della 7.

Sono queste le principali novita sui volti Rai Sport che Affaritaliani.it vi anticipa. Paola Ferrari regina degli ascolti dello sport di viale Mazzini da poco socia dei Lucisano con il 10 per cento, corteggiata anche da altre reti, ha ceduto al pressing del nuovo dg Mario Orfeo che non voleva perderla e starà in video a Novantesimo fino al Mondiale garantendo al servizio pubblico ascolti record molto oltre la media di rete. Brava.