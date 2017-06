Rai, Paolo Del Brocco nuovo dg batte al fotofinish Cappon e Flussi

L'accordo politico è stato trovato, all'ufficializzazione del nome mancano poche ore.Sarà quasi sicuramente l'attuale amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco il nuovo direttore generale della Rai dopo Antonio Campo Dall'Orto. Manager capace di ottime relazioni, piace al segretario pd Matteo Renzi ma è gradito anche a Silvio Berlusconi ed Angelino Alfano. Sotto la sua gestione Rai cinema ha macinato profitti alzando sempre piu il livello qualitativo dei prodotti; la sua strategia punta sul contenimento dei costi mantenendo "alto" lo statement dei format. Del Brocco ha coagulato su di se i consensi della politica e del cda battendo al fotofinish l'ex dg Claudio Cappon e Nicola Claudio

Valerio Fiorespino e Luciano Flussi. Decisivo per la sua nomina, va ricordato per dovere di cronaca, il no di Giancarlo Leone ottimo ex direttore di Rai 1 che era fortemente voluto da tutti. Leone non ha accettato perchè è gia in pensione e si occupa della sua societa di produzione mentre Del Brocco ha detto si in puro spirito di servizio. Anche se il mandato dura solo fino al 2018, il manager ha accolro la proposta. Bravo.