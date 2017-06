Rai, primo cda dell'era Mario Orfeo

Mario Orfeo si e insediato in Rai nel suo mega ufficio di direttore generale come e nel suo stile: sobrio, efficace, efficiente. Prima di parlare, il nuovo capo azienda di viale Mazzini, studia le carte. Domani nel suo "primo giorno di scuola" cioe nel primissimo cda che si riunisce sotto la presidenza di Monica Maggioni, Orfeo dovrà affrontare innanzitutto il nodo dei palinsesti estivi (da completare) oltre a quello, più impegnativo, dei programmi invernali destinati ad essere presentati agli investitori pubblicitari il 28 giugno. Logico che Antonio Campo Dall'Orto avesse già dato l'imprinting a conduttori & programmi, ma il suo successore ha cambiato il criterio di approccio metodologico.



Non fa questione di nomi, spiega ad Affaritaiani.it un consigliere della maggioranza, ma il dg vuole che vengano rispettati i criteri di "target" o di posizionamento fissati per le tre reti. Sarà dunque questo il compito principale di Mario Orfeo: armonizzare i palinsesti affinchè rispondano a logiche oggettive, non di mera "segnalazione" politica come é accaduto in passato. Intanto, anche nelle altre emittenti si vanno completando gli assetti per la prossima stagione radio tv. Alla radio del Sole 24 ore guidata da Sebastiano Barisoni, si procede con un processo di spending review che non va ad erodere tuttavia la qualità dei prodotti. Ecco allora che al posto di Giovanni Minoli, oltre ad Alessandro Milan, arriva Luca Telese, uno dei nomi più gettonati fra la 7 & la radio della Confindustria.



A Rai 2 invece grandi manovre sul programma di massimo ascolto del day time ossia sui Fatti vostri di Michele Guardì che conferma la conduzione unica di Giancarlo Magalli con Gió Di Tonno al posto di Marcello Cirillo ed una primadonna ancora da scegliere. Secondo quanto ci risulta, in pole ci sarebbero Roberta Capua che vorrebbe rientrare in un quotidiano, Roberta Lanfranchi & la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo. Resta in piedi anche l'ipotesi di Veronica Maya che, dopo i due programmi estivi, punta a rimanere nel palinsesto in pianta stabile anche in inverno (possibilmente dentro Uno mattina). Sfuma la possibilità di Manila Nazzaro che potrebbe andare a condurre il quiz Game di Rai uno che dovrebbe essere targato Endemol. Altra incognita riguarda Rai 1, in particolare La vita in diretta che dovrebbe tornare a Cristina Parodi & Marco Liorni. Malgrado le voci che vogliono la moglie di Giorgio Gori a Domenica in, la giornalista avrebbe già firmato per la terza edizione del programma pomeridiano della rete ammiraglia.