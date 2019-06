Rai1, torna Techetechetè e Fiorello twitta: "Il mio programma preferito"

Il programma cult Techetechetè riparte stasera su Rai1, alle 20.30, con un omaggio a Fabrizio Frizzi ed ecco che incassa già il plauso di un fuoriclasse della televisione italiana, nientemeno che Fiorello.

Protagonista di tanti momenti televisivi richiamati alla memoria dalla trasmissione antologica ideata da Elisabetta Barduagni e curata da Gianvito Lomaglio, l'artista siciliano ha infatti twittato: "Da stasera su Rai1 il mio programma preferito" taggando la pagina social del programma.

Con un assist tanto illustre, Techetechetè salpa dunque con il vento in poppa con il già citato ricordo di Frizzi, per poi tornare domani con una puntata interamente dedicata a Massimo Troisi, come abbiamo scritto qui (clicca qui per leggere).

Ma saranno tantissime le puntate che ci accompagneranno per tutta la stagione estiva, realizzate dalla squadra composta da Elisabetta Barduagni, Massimiliano Canè, Mauro Caporiccio, Achille Corea, Valentina Cotone, Simone Di Carlo, Salvo Guercio, Emilio Levi, Michele Neri, Carlo Posio, Tiziana Torti e Francesco Valiutti. La produttrice è Paola Portaluri mentre il social media manager Bruno Mastroianni.

Appuntamento dunque a stasera con il ritorno del programma preferito di Fiorello... e di tantissimi milioni di spettatori italiani.