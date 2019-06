Rai3, torna La Mia Passione con le interviste "intime" di Marco Marra

Da stasera, 8 giugno 2019, riprende La Mia Passione, condotto su Rai3 da Marco Marra, che approda meritatamente in prime time.

Il programma si pregia di mettere "a nudo" vita e carriera di illustri personaggi del mondo dello spettacolo che accettano di essere ripresi senza filtri estetici né tantomeno emozionali, dando origine a piccole interviste gioiello nelle quali l'ospite di turno si racconta con quanta più sincerità possibile, in una esposizione dalla quale trapelano alternativamente tratti di forza e di vulnerabilità.

Marco Marra parte dalla "passione" che ha sospinto i protagonisti a intraprendere il loro fortunato percorso artistico, per poi arrivare a una sorta di seduta psicanalitica, giocando per sottrazione e non mettendosi mai in mostra laddove deve trarsi in ombra per lasciare la scena al personaggio di turno.

Rispetto a tanti programmi fondati sulle interviste ai divi, La Mia Passione riesce nel suo intento, ovvero quello di farne conoscere lati e aspetti segreti, anziché dare modo all'intervistatore di profittare della fama dell'intervistato per viverne di luce riflessa.

Le interviste di Marco Marra in questo senso sono intime senza essere indiscrete, convincenti senza essere sensazionalistiche e commoventi senza essere stucchevoli, rendendo il programma unico nel suo genere. In questo nuovo ciclo, fra gli altri, vedremo sottoporsi alla sua arte maieutica Francesco Guccini, Paola Turci, Rettore e Giusy Ferreri.

Il programma è diretto da Giuditta di Chiara e ideato dallo stesso Marra che lo scrive assieme a Giovanni La Manna, Assunta Magistro, Cristina Mecci e Gida Salvino con la collaborazione di Luca Martera e Luisella Raimondi.

Appuntamento dunque a stasera, 8 giugno, in prima serata su Rai3 con l'intervista a Francesco Guccini.