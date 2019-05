Rapper Ernia, ecco le prime date del tour 68 TILL THE END SUMMER TOUR

Dopo l’uscita di “68” e dopo il grande successo della speciale riedizione “68 (TILL THE END)” contenente ben 7 brani inediti uscita lo scorso Aprile, il rapper Ernia è pronto a salire on stage con il suo “68 Till The end summer tour”. Il giovane talento hip hop si prepara ad affrontare una lunga dimensione live di concerti che a partire dal 1 Giugno lo vedranno protagonista per tutta l’estate tra prestigiosi club, Festival e Summer Arena.

Tra le prime date confermate Il “68 Till the end summer tour” inizierà il 1 Giugno da Marina di Modica (Rg) per proseguire L’8 Giugno a Garlasco (Pv), il 9 Giugno a Barzio (Lc), il 29 Giugno a Calafuria (Li), il 3 Luglio a Bologna, il 21 Luglio a Genova, il 26 Luglio a Venaus (To), il 27 Luglio a Reggio Calabria, il 30 Luglio a Padova, il 12 Agosto a Follonica (Gr), il 23 Agosto a Quartu Sant’Elena (Ca), il 25 Agosto a Fabrica di Roma (Vt), il 26 Agosto a Montignoso (Ms) e il 31 Agosto a Catania.

Tra i più apprezzati e seguiti rapper della nuova generazione Ernia, al secolo Matteo Professione, sulla scia dell'ottimo riscontro ottenuto con “68", entrato direttamente al vertice della classifica FIMI/GFK dei dischi più venduti e già certificato disco d’oro, con “68 (TILL THE END)” chiude definitivamente il percorso della saga legata a 68, album che nell’ ultimo anno, utilizzando una sua metafora, l’ha portato dalla periferia al centro.

“Con 68 Till the end – dichiara Ernia – si conclude il percorso di questi ultimi due anni di lavoro. 68 è stato l’album della consacrazione. Dall’essere un rapper emergente sono diventato uno tra i giovani meglio considerati in Italia. Mi sembrava giusto rendergli omaggio per celebrare proprio questo cambiamento molto importante della mia vita e per la mia carriera. Devo tutta la mia gratitudine ai fan per avermi sempre supportato. Senza loro tutto questo non sarebbe stato possibile”

Attraverso il rigore, l’analisi e la continua ricerca musicale, il sound e lo stile di Ernia sono ormai unici nell’ambiente Urban. L’artista ha saputo rinnovarsi negli anni, andando controcorrente senza farsi condizionare necessariamente dalle mode musicali del momento. La cifra sonora che ne deriva è assolutamente personale e ben riconoscibile, influenzata da un mix di elementi e sonorità differenti che rispecchiano l’evoluzione in corsa del giovane rapper in grado di muoversi agilmente tra diversi range e stile musicali. Dal rap più profondamente conscious al funk, dalla black music alla trap, innata è inoltre la sua attitudine al rap d'autore che l'artista propone in chiave contemporanea avvalendosi di produzioni originali e di testi mai scontati. Relativamente alle sonorità grazie ad un ritmo incalzante e ad un sound ammaliatore in grado di rimanere nelle orecchie sin dai primi ascolti, l’intero progetto riflette la personalità del rapper milanese e la sua capacità di distinguersi all’interno della scena hip hop odierna.

Le performance dal vivo saranno l’occasione per ascoltare molte dei brani del suo ultimo lavoro in studio senza dimenticare in scaletta i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo percorso musicale.

Le prevendite delle date del “68 TILL THE END SUMMER TOUR” sono disponibili sui canali di Thaurus Music e acquistabili direttamente in loco.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.

CALENDARIO DEL “68 TILL THE END SUMMER TOUR” IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

01/06 Marina di Modica (RG), 2born Festival

08/06 Garlasco (PV), Le Rotonde

09/06 Barzio (LC), Nameless Music Festival

29/06 Calafuria (LI), Baciami Festival

03/07 Bologna, Oltre Festival

21/07 Genova, Goa Boa

26/07 Venaus (TO), Festival Alta Felicità

27/07 Reggio Calabria, Luna Ribelle

30/07 Padova, Parco della Musica

12/08 Follonica (GR), Follonica Summer Festival

23/08 Quartu Sant'Elena (CA), Cagliari Tatto Convention

25/08 Fabrica di Roma (VT), Festa della Birra

26/08 Montignoso (MS), Beach Club Versilia

31/08 Catania, Zouk Spazio Eventi