Rascel canta Rascel, grande successo per il figlio di Renato

Cesare Rascel ha incantato il pubblico che mercoledì sera ha gremito il club de L’Asino che Vola per ascoltare le rivisitazioni dei brani piu’ celebri del padre, il grande Renato Rascel. Attraverso una cronistoria densa di aneddoti e racconti, Cesare ha guidato il pubblico verso il racconto musicale di Renato Rascel, un artista che ha lasciato un patrimonio di oltre 400 canzoni tra le quali Arrivederci Roma e Romantica, la dolcissima Dove andranno a finire i palloncini, e ancora Non so dir ti voglio bene ed E' arrivata la bufera, capace inoltre di diventare un grande interprete, lanciando successi senza tempo come Roma nun fa la stupida stasera.

Tra il pubblico che ha tributato una vera standing ovation a Cesare Rascel al termine del concerto, da segnalare l’attore Christian De Sica. Una data zero chiusa con le migliori prospettive, prodotta dal promoter Giordano Sangiorgi, che vedrà presto una sua prosecuzione con altri live e un lavoro per un ep contenente l’inedito scritto da Renato Rascel e Eduardo De Filippo.

Sul palco con Cesare Rascel hanno suonato Sade Mangiaracina al pianoforte, Riccardo di Fiandra al basso e Daniele di Pentima alla batteria.