Real Time da oggi è All The Time. Nasce RealTime.it

Da sempre, REAL TIME, il canale nativo digitale leader nell’intrattenimento femminile del gruppo Discovery Italia, racconta con uno stile innovativo e contemporaneo storie coinvolgenti in cui il pubblico si riconosce: storytelling, intrattenimento, emozione e rilevanza sociale sono le parole chiave di un mix vincente per conoscere nuovi mondi attraverso linguaggi inediti e sempre in evoluzione.

Queste storie da oggi si possono scoprire e condividere grazie a RealTime.it. Sulla nuova piattaforma digitale, le donne (e non solo) troveranno contenuti esclusivi, serie originali, news e articoli sempre e ovunque, perché Real Time è All The Time.

Discovery Italia continua così la sua espansione editoriale attraverso una nuova property digitale che combina tv, mobile e social, con storie originali e adatte a ogni device.





Oltre agli articoli di approfondimento e ai tutorial spicca una ricca proposta di serie inedite per raccontare tutte le sfumature del reale: 15 serie originali per oltre 100 episodi al lancio, un nuovo contenuto video al giorno tutto l’anno. Il sito può contare già su 3 milioni di follower che seguono il brand sui social.





Con Realtime.it viene inaugurato all’interno di Discovery Italia un digital studio, una struttura che si occuperà dell’ideazione e della realizzazione di contenuti pensati per il sito e il suo pubblico.





Tra i nuovi titoli: Thank God it’s Giulia (l’inglese come non l’avete mai visto, un dizionario slang by Giulia Valentina), Dialetti for dummies (un tutorial tutto da ridere per conoscere le parole più divertenti, bizzarre e spesso intraducibili dei dialetti italiani, raccontate direttamente da chi li parla), Real Parents (il dietro le quinte del mestiere più bello e difficile del mondo), Amore in rete e altre catastrofi (un’esplorazione senza filtri dei picchi e degli abissi dell’amore online, attraverso le testimonianze di chi lo cerca), una serie di short documentary che raccontano lo sport al femminile con alcune delle sue protagoniste e un progetto speciale con Sciuragram (direttamente dal fenomeno Instagram, una serie dedicata alle donne over).





E poi ci sono le estensioni dei programmi televisivi più amati e seguiti dai veri realtimers: Take me Out Girls (le ragazze del programma di Gabriele Corsi diventano protagoniste e raccontano la loro sul dating), Amici, Diario di un Wedding Planner, Baking Time con Damiano (le ricette di un pastry chef d’eccezione, Damiano Carrara) e Love Dilemma (dedicato all’amore dei più giovani).