Regina Elisabetta, problemi di salute: deve operarsi ma rifiuta

Regina Elisabetta: le sue condizioni di salute richiedono un intervento, ma lei rifiuta

La regina Elisabetta ha sempre un’agenda ricca di impegni. Partecipa mediamente a 300 eventi l’anno e sembra inarrestabile. Di recente però, sono emersi alcuni problemi di salute per i quali sembra sia necessario un intervento chirurgico. Intervento che sua Maestà ha rifiutato.

Regina Elisabetta ha problemi di salute, rifiuta un intervento: era già stata operata nel 2003

Secondo quanto riporta l’Express, la regina Elisabetta dovrebbe affrontare un intervento al ginocchio destro. Tuttavia si è rifiutata e qualcuno teme che ci possano essere complicazioni.

La Regina era già stata operata a quel ginocchio per rimuovere la cartilagine compromessa. Era il 2003 e in quell’occasione Buckingham Palace aveva emesso un comunicato stampa che aveva fatto preoccupare i sudditi. “Ci si aspetta che la regina si ristabilisca completamente entro poche settimane. Sua Maestà si riposerà a Sandringham per le prossime due settimane, poi riprenderà un programma limitato di impegni fino alla piena guarigione”.

Regina Elisabetta, problemi di salute causati dal ginocchio: parla una fonte vicina alla Famiglia Reale

Il ginocchio destro della regina Elisabetta ha ricominciato a dare problemi. Come racconta una fonte vicina alla royal family, i disturbi sarebbero iniziati nel 2018: “Stava parlando con degli amici al Chelsea Flower Show e ha detto che le sue ginocchia stavano facendo i capricci. Ma lei è riluttante all’idea di doversi sottoporre a una nuova operazione che comporterebbe un periodo di riabilitazione. È incredibilmente coraggiosa. Le persone della sua generazione e di quella di Filippo passano attraverso i problemi e vanno avanti. E a Sua Maestà non piace causare trambusto!”.