Renzo Arbore re della Tv: da cinquant'anni campionissimo di ascolti

Renzo Arbore sbanca di nuovo l'Auditel, mettendo d'accordo critica e pubblico. Come con Indietro Tutta, come con Quelli della notte, come con L'Altra Domenica, e tutti i programmi della sua lunghissima carriera, spopola con Guarda... Stupisci, l'ultima sua fatica dedicata alla canzone napoletana con l'amico di sempre Nino Frassica e la bella e brava Andrea Delogu.

Ieri sera, in un prime time dominato dalla Champions League, Arbore ha portato Rai2 al secondo posto dei programmi più visti con ascolti entusiasmanti surclassando tutti gli altri concorrenti, fra cui l'immarcescibile Chi l'Ha Visto?. Ma anche il blockbuster di Canale 5 in prima visione Tv si è dovuto arrendere alle esibizioni fantasmagoriche dell'Orchestra Italiana e alle gag che hanno animato il programma scritto dal geniale artista assieme a Nino Frassica, Ugo Porcelli, Giovanna Ciorciolini e Gino Aveta, con la collaborazione di Luca Rea. I costumi sono di Graziella Pera e la direzione artistica è dello stesso Arbore, con la regia di Luca Nannini.

Tra gli ospiti di ieri e della prossima puntata, Gigi Proietti, Lino Banfi, Enrico Montesano, Lello Arena, Enzo De Caro, Marisa Laurito, Stefano Bollani, Teo Teocoli, Vittorio Marsiglia e Tullio De Piscopo.

Un successo mai scalfito dal tempo,quello di Renzo Arbore, e straordinario a maggior ragione oggi perché sempre trasversale come agli esordi, capace di coinvolgere telespettatori di tutte le fasce di età. Scansatevi tutti, perché dopo cinquant'anni da quell'innovativo Speciale per voi, in onda sul secondo programma, il "bravo presentatore" è ancora il re incontrastato della Tv.