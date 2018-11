Riccanza 3 su MTV: cast e anticipazioni della nuova stagione

È finalmente ora di #RICCANZA3! La nuova attesissima stagione del docu-reality dedicato ai giovani ricchi italiani, ormai vero e proprio cult, è in arrivo su MTV (in esclusiva su Sky al canale 130) da martedì 4 dicembre alle 22.50 e sarà disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv.

Dopo le prime due stagioni che hanno appassionato i telespettatori, rendendo #Riccanza uno degli show di successo di MTV (il brand iconico di Viacom International Media Networks Italia, azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari, presente in esclusiva su Sky), anche quest’anno il programma racconterà la vita di alcuni ragazzi italiani tra studio, lavoro e tempo libero, accomunati per il fatto di essere giovani, estremamente ricchi con una grande passione per i social network. Sarà l’occasione per seguirli non solo nella loro quotidianità ma anche per conoscerne i lati più curiosi e impensabili, le abitudini, lo stile di vita e la personalità, talvolta stravagante.

Saranno tanti i “nuovi ricchi” che vedremo nelle 14 puntate della terza stagione di #Riccanza, pronti a mostrare il lusso delle loro giornate tra viaggi, supercar, feste esclusive e case sfarzose. Ma i veri protagonisti della nuova stagione saranno i due cugini siciliani Angelo e Antonio, appassionati di sport estremi; Elvezia, appassionata di equitazione e col sogno di aprire un ristorante di lusso; le due sorelle Giorgia e Alessia, che hanno nella moda e nello shopping due grandi ragioni di vita. Torneranno anche Farid, protagonista di #Riccanza sin dalla prima puntata, e Juan, nel cast della seconda stagione. Non mancheranno, infine, tanti ospiti speciali che incroceranno tra un party e una vancanza lusso i protagonisti di #Riccanza 3, come Andrea Damante (cugino di Angelo).



Le sorelle Giorgia e Alessia

#Riccanza3 racconterà, come sempre, in modo ironico e leggero e senza pregiudizi - uno stile che contraddistingue da sempre le produzioni originali made in MTV - la straordinaria normalità con cui i ragazzi protagonisti dello show vivono la loro sfarzosa quotidianità. Una formula che ha garantito il successo dello show, contribuendo nel tempo alla diffusione anche di uno slang dedicato. Anno dopo anno, infatti, il fenomeno #Riccanza è cresciuto e ha contagiato la pop culture italiana in quanto simbolo di un modo di interpretare la vita che è sì fuori dall’ordinario ma che affascina, anche solo per gioco.

E, per addentrarsi al meglio nella nuova stagione, martedì 4 dicembre l’intero palinsesto di MTV prevedrà una programmazione speciale a tema #Riccanza: è il #Riccanza Day! Si parte alle 6.30 del mattino con tutti gli episodi di #Riccanza 1 per poi proseguire alle 14.15 con #Riccanza 2. Dalle 20.00 spazio a Mamma che Riccanza e, dalle 22.00 prima di tuffarci nella terza stagione, un veloce ripasso con un best of di #Riccanza 2. Alle 22.50 la premiere delle prime due puntate inedite di #Riccanza3 e infine, alle 23.40, la replica di Riccanza Vita da Cani un altro dei fortunati spin off.

Il successo di #Riccanza ha attraversato anche i confini d’Italia, con la prima stagione della versione francese (Richissitudes) andato in onda su MTV Francia lo scorso anno e la versione italiana trasmessa invece su MTV Spagna. Non solo, dal format originale italiano MTV International ha realizzato anche Riccanza World che andrà in onda su MTV Italia dal 19 febbraio (con protagonisti 6 giovani ricchi Millennials provenienti da tutta Europa) e The Royal World, docu-reality esclusivo e senza filtri dedicato alle vite di giovani aristocratici in onda dal 15 gennaio e con una speciale anteprima il 25 dicembre.