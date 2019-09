Ricky Martin di nuovo papà: in arrivo il quarto figlio con il marito

Ricky Martin papà per la quarta volta: in arrivo un altro bambino. (Instagram Ricky Martin)

Ricky Martin di nuovo papà: in arrivo il quarto figlio

Ricky Martin sarà di nuovo papà, lo ha annunciato durante il galà per la campagna sui diritti umani a Washington. Ricky Martin è già papà di altri tre bambini.

Ricky Martin papà per la quarta volta: aspetta un altro bimbo con il marito

“Siamo in dolce attesa” ha rivelato Ricky Martin durante la 23esima Human Rights Campaign National Dinner, dove ha ricevuto il National Visibility Award per la difesa dei diritti LGBTQ e per le sue opere benefiche. Lui e il marito aspettano un altro figlio, dopo Lucia, nata nel 2018. Il cantante portoricano ha anche altri due figli, due gemellini, Valentino e Matteo.

Ricky Martin diventerà di nuovo papà: “Siamo incinti”

“La mia famiglia è qui” ha affermato Ricky Martin. “Jwan, marito mio, ti amo. Sono qui anche i miei bellissimi gemelli, Valentino e Matteo. Vi amo con tutto il cuore, siete la mia forza, mi ispirate ogni giorno, mi motivate a continuare a fare quello che sto facendo. Ragazzi, siete fantastici" ha continuato il cantante, esprimendo tutto l’amore che prova per la sua famiglia. La piccola Lucia, che ora ha 8 mesi, è rimasta a casa con la nonna, ma Ricky ha avuto bellissime parole anche per lei: “La luce della mia vita”.

E dopo aver commosso tutti con queste dichiarazioni, ha fatto il grande annuncio: “E comunque, devo annunciare che siamo "incinti". Siamo in dolce attesa. Adoro le famiglie numerose”.

Ricky Martin: il grande amore con il marito Jwan Yosef

Martin e Jwan si sono sposati nel gennaio 2018 in segreto, dopo due anni di fidanzamento. Nello stesso anno del matrimonio è arrivata la piccola Lucia, definita da papà Ricky “Il miglior regalo che si possa ricevere per il compleanno e per Natale, il regalo della vita”. La bimba infatti è nata la viglia di Natale. Il 24 dicembre è anche il compleanno del cantante.

La famiglia si allargherà dunque nuovamente: in casa Martin-Yosef ci saranno ben quattro bimbi. Non è ancora noto il sesso del bebè in arrivo, ma molti fan ritengono che possa essere un’altra femminuccia.