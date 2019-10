Ricky Martin papà per la quarta volta: è nato Renn Martin Yosef. FOTO

Ricky Martin papà per la quarta volta: è nato Renn Martin Yosef. L’annuncio su instagram

Ricky Martin ha annunciato la nascita del quarto figlio con un dolcissimo post su Instagram. “È nato nostro figlio Renn Martin-Yosef” ha scritto in commento alla foto che ritrae il piccolo fra le sue braccia, accanto al marito Jwan Yosef.

Ricky Martin ha ora quattro figli: dopo Lucia e i gemelli Valentino e Matteo è arrivato Renn

Ricky Martin è diventato papà per la quarta volta. Dopo i gemellini Valentino e Matteo di 11 anni e la piccola Lucia di 10 mesi, è arrivato il piccolo Renn, nato anche lui da madre surrogata. Il cantante ha sempre dichiarato di volere una famiglia numerosa e sembra proprio aver realizzato il suo sogno.

Ricky Martin aveva annunciato l’arrivo del quarto figlio durante la 23esima Human Rights Campaign National Dinner, a fine settembre. “Devo annunciare che siamo "incinti". Siamo in dolce attesa. Adoro le famiglie numerose”.

Ricky Martin e il marito Yosef di nuovo papà

Ricky Martin, 47 anni e il marito Jwan Yosef, 35 anni, si sono conosciuti nel 2016 e si sono sposati nel 2018, anno in cui è nata la piccola Lucia. La bimba, terzogenita, è nata lo stesso giorno di papà Ricky, il 24 dicembre. “Il miglior regalo che si possa ricevere per il compleanno e per Natale, il regalo della vita” aveva affermato il cantante.

I due neo genitori hanno dato l’annuncio su Instagram con un dolcissimo post: Ricky ha fra le braccia il piccolo Renn, mentre Jwan abbraccia il cantante. I loro sorrisi mostrano la gioia per l’arrivo del quarto figlio. Il post ha già raggiunto più di un milione di like e collezionato migliaia di commenti di congratulazioni.

“Voglio altre 4 paia di gemelli” aveva annunciato qualche mese fa Ricky Martin. Chissà se dopo la nascita di Renn, lui e il marito Yosef decideranno di allargare ancora la famiglia.