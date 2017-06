Rihanna grassa: la risposta con un meme citando Marylin Monroe RIHANNA REPLICA

Rihanna grassa: la risposta con un meme citando Marylin Monroe. RIHANNA GRASSA, LA REPLICA



Rihanna grassa? Rihanna curvy? Rihanna ingrassata? Quanto caos sulla pop star. Che dopo giorni di silenzio risposto. La cantanta ha confrontato due immagini del rapper Gucci Mane visibilmente dimagrito in 10 anni (2007 contro 2017), accompagnandole alla scritta "Se non sai tenermi testa nella mia versione Gucci Mane 2007, di sicuro non mi meriti in versione Gucci Mane 2017". Rihanna ha parafrasato Marylin Monroe “Se non sopporti il mio peggio, puoi star certo che non meriti il mio meglio”.



Rihanna grassa: la risposta con un meme citando Marylin Monroe - IL POST DI RIHANNA VOLA SUI SOCIAL



Il post di Rihanna è diventato virale superando in poche ore i 700mila like. E guadandosi l'appoggio dei fans. "Sei una donna bella e forte, così come sei", tra i commenti che rendono maggiormente l'idea dell'amore riversato dai fans su Rihanna curvy, pardon, ingrassata.



Rihanna grassa: la risposta con un meme citando Marylin Monroe. RIHANNA IL POST

RIHANNA (INSTAGRAM)





RIHANNA INGRASSATA, IL CASO DEI GIORNI SCORSI



Rihanna grassa: la pop star diventa curvy



Rihanna è grassa: La polemiche nasce dal tweet di un giornalista di Barstool Sports, Chris Spags. Fa discutere l'immagine di Rihanna sulle strade di Los Angeles: occhiali e lenti gialle, jeans a sigaretta e tshirt vistosa, con tacco 12 scintillante di swarowsky.



Rihanna grassa: la pop star diventa curvy. Le ironie



Il cinguettio sui social scatena la reazione dei follower. Subito c'è chi si è messo a ironizzare su abitudini alimentari e stile di vita da parte di Rihanna.



Rihanna grassa: la pop star diventa curvy. #Thickanna I fans al suo fianco



Ma altrettanto immediatamente è arrivata la reazione dei fans della pop star (Rihanna vanta 53 milioni di followers) che si sono schierati in sua difesa a colpi di hashtag #Thickanna, che proprio la cantante coniò nel 2013 rivendicando il suo alter ego "curvy".



Rihanna grassa: la pop star diventa curvy. I commenti pro-Rihanna



"Finalmente Rihanna ha ripreso le sue curve"... "Ora non mi devo più vergognare delle mie gambe", alcuni dei commenti che si leggono sui social in difesa di Rihanna e del suo status di sex symbol più curvy.

Rihanna