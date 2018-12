Roberto Giacobbo torna alla grande su Rete4 con "Freedom - Oltre il Confine"

I tantissimi spettatori orfani di Voyager e di Roberto Giacobbo possono gioire.

Già perché, da giovedì 20 dicembre in prima serata su Rete4, il divulgatore più "pop" della Tv torna alla grande con un nuovo programma dal titolo Freedom - Oltre il confine.

Un titolo quanto mai azzeccato per l'amatissimo giornalista che, in tutta libertà, la lasciato Rai2 per avventurarsi oltre i confini di Mediaset, iniziando una nuova avventura. Il debutto di Giacobbo su Rete4 sta destando molta curiosità e aspettativa, e un comunicato stampa ufficiale ci aiuta a far luce sul programma che lo vedrà di nuovo protagonista in prime time.

"Roberto Giacobbo approda a Mediaset" leggiamo nel comunicato, "ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande. «Domande per le quali ancora non esiste risposta - dice Giacobbo - perché conoscenza è curiosità e viaggio. Mai dogma indiscutibile»."

Ci viene anche fornito qualche esempio "dello stile con cui «Freedom» tratta i suoi temi":

"Davvero il 14esimo obelisco di Roma è sepolto sotto il Senato? La guardia scelta del Faraone poteva essere composta dagli antichi sardi, arrivati in Egitto più di 3.000 anni fa? La penicillina è stata scoperta dal Premio Nobel Alexander Fleming o da un italiano?"

"Il team di Giacobbo ha visitato Messico, Stati Uniti, Egitto. E poi Roma, Venezia, Napoli, insieme a Sardegna, Isola d'Elba e altre location sorprendenti, sia reali che virtuali". E per giunta la rete diretta da Sebastiano Leonardi non ha badato a spese offrendo a Giacobbo i migliori mezzi disponibili. "Grazie alle migliori tecnologie di ripresa disponibili sul mercato, all’uso della realtà aumentata e interviste dirette che diventano dialogo vivo - la narrazione di «Freedom» è così ricca e coinvolgente da far sentire lo spettatore dentro l’arte, dentro l’archeologia, dentro la storia".

E ancora: "Tra le altre curiosità di «Freedom», che viene trasmesso dal Centro Palatino di Roma, il fatto che Roberto Giacobbo compaia su un monitor di sei metri, da dove - caso unico nel panorama televisivo italiano - pone domande a ospiti ed esperti senza essere fisicamente presente in studio".

Freedom - Oltre il confine è un programma di Roberto Giacobbo, scritto con Irene Bellini, Valeria Botta, Massimo Fraticelli, Maurizio Gianotti e Marco Zamparelli. Alla regia, Francesco Anzalone e Paolo Parisotto.