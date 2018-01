Rocco Siffredi vince l'Oscar del porno. E Malena...

Rocco Siffredi vince l'Oscar del porno

Il celebre pornoattore, regista e produttore italiano, Rocco Siffredi, ha vinto venerdì scorso un ulteriore AVN Award: il premio, analogo all'Oscar, è il più prestigioso riconoscimento nel settore dell'intrattenimento per adulti. La premiazione è avvenuta a Las Vegas venerdì 27 gennaio, durante la kermesse organizzata in Nevada da Adult Video News: autorevole magazine dell'industria a luci rosse che, fin dal 1984, riunisce negli Stati Uniti il comparto produttivo e premia le eccellenze mondiali.

Rocco Siffredi premiato in USA con l’equivalente di Oscar e Golden Globe del porno

Rocco Siffredi, interprete e regista di oltre duemila film, ha vinto in carriera 40 differenti AVN Awards, di cui ben 8 nella categoria "miglior attore straniero" ed è annoverato nella lista d'onore che celebra le più influenti personalità della cinematografia a luci rosse. La leggenda italiana del porno mondiale è salita sul palco venerdì, per premiare il vincitore della categoria "miglior dramma" e per ritirare il proprio AVN Award nella categoria "miglior serie straniera". "Sono felice per questo AVN Award: premia il tanto impegno dedicato in sei anni di riprese." – ha commentato Rocco Siffredi, riferendosi al film premiato, aggiungendo che – "...è la prova che creatività, passione e dedizione al lavoro sono le qualità, tipicamente italiane, che il resto del mondo apprezza, premia e... un po' invidia." E il 53enne di Ortona non è l'unico italiano che, a gennaio 2018, primeggia nella filmografia vietata ai minori: il 18 gennaio a Los Angeles, durante la consegna degli XBIZ Awards, premi che, come i Golden Globes per gli Oscar, anticipano i prestigiosi AVN di Las Vegas, il film "Rocco's Perfect Slaves 11" ha vinto la categoria come "miglior film straniero".

Rocco Siffredi, Oscar del porno. Presente anche la star Malena

Tra gli interpreti è presente Filomena Mastromarino, in arte Malena: astro nazionale a luci rosse, scoperta da Rocco Siffredi nel 2016 e attrice prediletta del pluripremiato regista e produttore italiano.