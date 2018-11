Rolling Stones, nuovo album nel 2019. Keith Richards conferma

Un nuovo album in studio dei Rolling Stones? Keith Richards conferma che il 2019 potrebbe portare questo grande regalo ai fans del gruppo. "Io e Mick (Jagger, ndr) siamo stati insieme in studio per qualche giorno, un mesetto fa, solo a suonare. Potrebbe esserci una nuova session a dicembre. Siamo nelle fasi iniziali. Ora faremo questo tour, quindi forse l'anno prossimo. Forse. Mi sembra una previsione ragionevole".

L'ipotesi che circolara è che il nuovo album dei Rolling Stones potrebbe uscire dopo il tour negli Stati Uniti che terrà impegnati Mick Jagger e soci tra aprile e giugno. "È stato fantastico. Abbiamo buttato giù alcune canzoni insieme a Don Was. Stiamo semplicemente lavorando. Ci siamo divertiti molto e abbiamo ottenuto alcune cose interessanti", ha raccontato Keith Richards.

Intanto il 18 dicembre compirà 75 anni. Ma l'idea di ritirarsi non lo sfiora. "Dammi 50.000 persone e io mi sento a casa. Così l'intera band. Io e Ronnie spesso diciamo: 'Andiamo sul palco e prendiamoci un po' di pace e di tranquillità'".