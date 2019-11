Romina Power contro la Lecciso. Scontro aperto a Cellino. E Al Bano…

Guerra a Cellino. Aria tesa, almeno stando alle indiscrezioni che trapelano dal settimanale Nuovo. Sembra infatti che l’ex moglie di Al Bano abbia messo alle strette la Lecciso. Il motivo? Non deve parlare dei fatti di famiglia in te. Ma tra loro le acredini sono ormai datate nel tempo. La Lecciso, che ha avuto due figli da Al Bano è una relazione di vent’anni, non è stata invitata al matrimonio di Cristel (figlia di Romina e Al Bano). Poi ai 55 anni di carriera del cantante, festeggiati con uno show su Canale 5, di Loredana nessuna traccia. Adesso, però, la showgirl pugliese ha teso per l’ennesima volta la mano alla Power. Al Live Non è la d’Urso, infatti, Loredana si è detta pronta ad incontrare Romina. Appello inascoltato. Almeno per adesso.

Le battutine al vetriolo hanno condito tutta questa vicenda. Solo Poche settimana fa, in occasione di un concerto, la Power ha stuzzicato Al Bano parlando di natalità così: «Tu hai contribuito benissimo. Con me, con un’altra“ (riferito alla Lecciso ndr). Quanti altri figli hai intenzione di fare?». Il cantante ha difeso subito, senza esitazione, I suoi figli avuto con la Lecciso ed ha gelato la Power dicendo: «Io ho già dato come natalità. E sono felice di averlo fatto».