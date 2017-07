Romina Power shock: "Quella volta a 15 anni a casa di Paul McCartney..."

Romina Power si racconta al Corriere della Sera, in una lunga confessione sincera nella quale rivela particolari delicati della sua vita professionale e sentimentale. E soprattutto della sua esperienza di giovane donna figlia di due divi di Hollywood, Linda Christian e Tyrone Power, in un'epoca in cui ciò quivaleva a essere ereditiera di una casata reale. Romina si sofferma soprattutto sulla sua "adolescenza inquieta" costellata anche di qualche pellicola erotica in cui compariva senza veli con tutta la bellezza acerba di un'adolescente. Al Corriere, Romina rivela in particolare un aneddoto che riguarda lei e Paul McCartney, celebre frontman dei Beatles. "Ero nel giro romano di Anita Pallenberg. Andammo a casa di Paul, che allora stava con Jane Asher, e facemmo una seduta spiritica. Non successe nulla, ma in compenso lui si accese uno spinello e lo passò prima a mia sorella, all'epoca tredicenne, poi a tutto il tavolo. Insomma, prima dei sedici anni avevo fatto di tutto".

Il racconto è amaro, sinceramente affranto. La morale, tuttavia, è luminosa come un chiaro cielo d'estate: "Ora si capisce meglio perché quando ho incontrato Al Bano Carrisi, avevo solo il desiderio di sposarmi, di calmarmi, di fare figli?". Romina era stata all'inferno ed era tornata alla luce grazie al suo amore per Al Bano. No, non stupisce il fatto che, dopo mille disavventure e la perdita tragica di una figlia, si vogliano ancora così bene.