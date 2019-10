Rosy Abate 2: nell’ultima puntata Rosy muore? Valsecchi cambia il finale

Rosy Abate 2: nell’ultima puntata Rosy muore? Costello le spara e lei si accascia a terra

Venerdì 11 ottobre andrà in ultima l’ultima attesissima puntata di Rosy Abate 2. Molti telespettatori temono che la protagonista, interpretata dalla bravissima Giulia Michelini, possa morire. Nel promo in onda in questi giorni si vede infatti Antonio Costello sparare contro la Regina di Palermo che, dopo aver ricevuto il colpo, si accascia a terra.

Rosy Abate 2: Rosy muore? Taodue inondata di mail per modificare il finale

La scena fa presumere che Rosy possa morire. Ecco perché molti telespettatori si sono rivolti a Taodue chiedendo un finale diverso.

Giulia Michelini interpreta da 10 anni il personaggio che l’ha resa celebre e al quale il pubblico di canale 5 si è affezionato. Su richiesta dell’Adnkronos, Taodue ha dichiarato che: "Dal momento che si è divulgata la notizia che nell'ultima puntata dell'11 ottobre potrebbe avvenire la morte di Rosy Abate, i fan si sono ribellati con delle email". Di fronte alle numerosissime richieste, il produttore Pietro Valsecchi ha ringraziato i milioni di telespettatori che, a quanto pare, non vogliono proprio rinunciare alla protagonista indiscussa della serie, Rosy Abate.

Rosy Abate muore? Le parole di Giulia Michelini e di Vittorio Magazzù, ossia Leonardo

Mancano pochi giorni alla quinta ed ultima puntata della serie Rosy Abate 2, ma le voci sulla probabile morte di Rosy circolano da qualche settimana. I rumors sono stati scatenati dalle parole dei protagonisti. Giulia Michelini, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva infatti dichiarato di voler cambiare vita, affermando che questa sarebbe stata per lei l'ultima stagione, facendo così presumere un triste epilogo per il personaggio interpretato. Non solo. Ospite nella stessa trasmissione, anche Vittorio Magazzù, l’attore che interpreta Leonardo, il figlio di Rosy Abate, ha svelato che uno dei personaggi principali morirà nella scena finale dell’ultima puntata della serie.

A queste dichiarazioni si aggiungono le immagini in onda in questi giorni, in cui si vede Rosy ricevere un proiettile dal colpo di pistola da Costello.

Rosy Abate 2: Valsecchi annuncia di aver modificato il finale

Pietro Valsecchi, di fronte alle numerose ed insistenti richieste dei telespettatori, ha preso una decisione inaspettata. Il produttore ha dichiarato di aver modificato il finale.

“Dinanzi a tutto ciò, ho scelto di rimettermi al lavorare per chiudere il montaggio dell'ultimissima puntata diversamente. Spero di farlo nei modi migliori”.

Sembra dunque che nella quinta e ultima puntata della serie “Rosy Abate” andranno in onda immagini diverse da quelle visibili in promo. La Regina di Palermo potrebbe dunque rimanere in vita, lasciando la porta aperta alla terza stagione.

Rosy Abate 2: forse Rosy non muore ma il finale riserva una sorpresa

Dopo aver annunciato un cambiamento nella scena finale, Valsecchi ha fatto una dichiarazione che lascerà i telespettatori incollati fino alla tv fino alla fine. “Guardate l'ultima puntata fino alla fine per non perdervi la sorpresa che riserva”.