Rosy Abate avrà un prequel, una serie di 24 episodi: casting aperti

Rosy Abate avrà un prequel: dopo la seconda stagione parte la serie sull'evoluzione di Rosy da giovane

È terminata da poco la seconda stagione di Rosy Abate, la serie che ha tenuto compagnia al pubblico di canale 5 per ben 10 anni, registrando un incredibile successo. Mentre tutti si chiedono quando partirà la terza stagione, Taodue fa una rivelazione inimmaginabile. Rosy Abate avrà un prequel.

L'annuncio del prequel: "Rosy Abate-L’origine del male"

Negli ultimi giorni Taodue ha mostrato un video che aveva fatto pensare alla terza serie di Rosy Abate. Ora però è stata svelata la verità. Il video è stato lanciato solo per incuriosire il pubblico, prima di lanciare una notizia assolutamente inaspettata.

“In merito al video che abbiamo postato sui nostri social vogliamo precisare che non è riferito ad una terza stagione di Rosy Abate. Il video, girato mesi fa, è stato pensato per incuriosirvi sulle prossime nostre produzioni. Grazie” ha spiegato Taodue accompagnando il commento con l’hashtag “#NONÈROSY3”.

È stato poi Pietro Valsecchi a dare l’annuncio del prequel, dopo aver generato così tanta curiosità. La nuova serie si intitolerà "Rosy Abate-L’origine del male".

Rosy Abate: il prequel è una serie di 24 episodi

Pietro Valsecchi ha annunciato all’ANSA l’avvio della produzione del prequel di Rosy Abate. Si tratta di una serie di ben 24 episodi che avranno per oggetto la storia di Rosy da giovane e che racconteranno la sua evoluzione dai 13 ai 20 anni. "Stiamo iniziando i provini. Si tratta di una serie di 24 episodi da 50 minuti, i cui primi 8 andranno in produzione a maggio. Si tratta della prima serie teen mafia” ha spiegato il produttore. Le scene saranno girate tra Palermo, Milano, New York e la Svizzera.

Sono già aperti i casting per trovare la protagonista, un’attrice giovane, tra i 16 e i 17 anni, che sarà l’erede di Giulia Michelini.

La nuova serie ripercorrerà la storia della Regina di Palermo da giovane, ma non è comunque esclusa la terza stagione di Rosy Abate. Pietro Valsecchi ha infatti annunciato il prequel senza pronunciarsi sulla possibilità di un’ulteriore produzione successiva.