Rula Jebreal valletta di Amadeus, e scoppia la polemica social su Sanremo 2020

Da sempre il Festival di Sanremo fa discutere e si tinge di polemica. Proprio l'anno scorso la vittoria di Mahmood aveva sollevato un polverone mediatico non indifferente e i dibattiti si erano protratti insistentemente nei giorni a venire.

Quest'anno però la polemica sembra accendersi fin da subito con l'indiscrezione di Dagospia che ha visto nel nome di Rula Jebreal la possibile valletta e co-conduttrice di Amadeus per la prossima edizione del festival più famoso della Canzone Italiana.

La notizia, come spiega Repubblica, ha fatto il giro dei social accendendo la polemica. Su Twitter numerosi gli esponenti della carta stampata e non solo all'attacco di questa scelta considerata strumentale e politica. Daniele Capezzone, conservatore fittiano e giornalista de La Verità, Mauro Gervasoni, docente dell’Università del Molise, sono solo alcune personalità che si sono espresse al riguardo come precisa e riporta Repubblica.

Mi par di capire che con i soldi del canone #Rai #RulaJebreal potrebbe essere incaricata a #Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo. Se poi qualcuno si lamenterà sui social, seguiranno accuse di:

-razzismo

-sessismo

-machismo.

Pure nel 2020, ci avete già rotto i coglioni. — Daniele Capezzone (@Capezzone) 29 dicembre 2019