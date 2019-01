Salmo, rapper dei record: da Spotify alle classifiche Fimi-Gfk. E su Netflix..

Dopo aver infranto tutti i record su Spotify e aver dominato le classifiche FIMI-GfK, SALMO riesce ancora una volta a sorprendere e distinguersi. È infatti il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale. Si tratta di “Sparare alla luna” feat Coez disponibile da domani, mercoledì 21 novembre, sulla piattaforma streaming.

Il video, con la regia di YouNuts Productions, è stato girato sul set di Narcos: Messico dove Salmo ha recitato con gli attori del Guadalajara Cartel, protagonisti della serie che ha debuttato su Netflix il 16 novembre.

Lo show continua con “PLAYLIST”, certificato DISCO D’ORO, che ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595).Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani.

Trionfo anche nelle classifiche FIMI-Gfk dove “Playlist” èentrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i 13 brani dell’album sono nelle prime 16 posizioni della classifica.

Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 13 dischi di platino e 14 dischi d’oro, raggiungendo un totale di 260 milioni di visualizzazioni su YouTube. È l’artista rap ad aver venduto di più nel 2016.

“90 MIN”, il singolo certificato platino che ha lanciato il progetto, ha dominato le classifiche sin dalla sua uscita registrando numeri da record: #1 della classifica FIMI/GfK, #1 della classifica Top 50 di Spotify, #1 della Top 100 e della Hip Hop/Rap di Apple Music, #1 della classifica singoli e della Hip Hop/Rap di iTunes, più di 1 milione di stream in 24 ore (debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista), oltre 15 milioni di stream, debutto direttamente nella Top 100 Globale di Spotify il giorno della sua pubblicazione.

Eclettico, geniale, anticonformista, provocatorio, difficilmente etichettabile,Salmo è riuscito ancora una volta a stupire tutti con un’operazione di lancio totalmente fuori dagli schemi: nelle settimane precedenti l’uscita di PLAYLIST si sono susseguiti finti spoiler, video su YouTube con 90 minuti di applausi, l’apertura di un canale su Pornhub, diventando così il primo artista italiano e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard con oltre 5,8 milioni di views

Non solo. Salmo si è anche travestito da clochard spoilerandoalcuni dei suoi nuovi brani nel centro di Milano. E il video esclusivo di questa performance sarà visibile solo per gli acquirenti del cd fisico, attraverso un QR o avvicinando lo smartphone alla card contenuta nell’edizione deluxe.

E per inaugurare l’uscita dell’album, tra lo stupore dei passanti, ai piedi dell’impattante affissione di 400 mq di Alzaia Naviglio Grande a Milano, ha avuto luogo l’evento speciale TUTTI VOGLIONO UN PEZZO realizzato da Sony Music in collaborazione con Spotify. Una performance verticale di acrobatisulle note di 90MIN, al termine della quale Salmo ha distribuito pezzi autografati del cartellone, tagliati appositamente dai ballerini acrobatici.

Da oggi, sotto al cartellone tagliato un'altra affissione a completare il gioco di rimandi, suggestioni e spoiler alla base del piano di lancio del disco rap dell’anno.

Tracklist “PLAYLIST”

90MIN STAI ZITTO feat. Fabri Fibra RICCHI E MORTI DISPOVERY CHANNEL feat. Nitro CABRIOLET feat. Sfera Ebbasta HO PAURA DI USCIRE SPARARE ALLA LUNA feat. Coez PxM IL CIELO NELLA STANZA feat. Nstasia TIÈ! ORA CHE FAI? PERDONAMI LUNEDÌ

13 tracce con sorprendenti e numerose collaborazioni: Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Nitro, Coez e Nstasia. A Salmo, che firma la produzione di quasi tutti i pezzi, si affiancano celebri nomi della scena musicale italiana, come Stabber, Charlie Charles, Low Kidd, Ceri, 2nd Roof, Dade, Frenetik & Orang3 e Tha Supreme.

“PLAYLIST” è disponibile in 5 versioni: digitale, CD standard, CD Deluxe Edition (con booklet di fotografico di 32 pagine + “Salmo Vip Pass” multimedialeper l’accesso a contenuti esclusivi), Vinile e in cofanetto speciale in edizione limitata, The Vinyl Complete Edition (con “PLAYSLIST”, “HELLVISBACK”, MIDNITE – 2LP, DEATH U.S.B e foto autografata).

“PLAYLIST” è stato interamente registrato nel Red Bull Music Studio: uno studio di registrazione mobile, d’avanguardia e di altissimo livello: uno strumento multifunzionale grazie al quale si possono creare progetti originali e unici sia audio che video.

Red Bull Music Studio ha ospitato già oltre 50 artisti, ma è la prima volta che, sfruttando la sua particolarità unica, ovvero il fatto di essere trasportabile dovunque, è stato portato quest’estate a casa di Salmo, e posizionato nel suo giardino (con annessa rottura di muretto per farcelo entrare e ricostruzione dello stesso a registrazione finita) di Olbia per due mesi. È un punto d’incontro innovativo e itinerante, un luogo diffuso nello spazio in grado di far incontrare le persone, che insieme possono realizzare progetti e format innovativi, da quelli in piccola scala a quelli più grandi e complessi. Una presenza “mobile" della scena musicale italiana e internazionale.

Grandissimo successo di pubblico anche per il tour “Live 2018”: per la prima volta Salmo si esibirà al Mediolanum Forum diMilano il 22 dicembre (già sold-out) e al PalaLottomatica diRoma, il 16 dicembre 2018. Si consolida così la collaborazione fra Vivo Concerti e Lebonski Agency, inaugurata lo scorso anno con due sold out epici al Fabrique di Milano e un tour primaverile tutto esaurito.

L’attività live occupa da sempre un posto centrale nell’attitudine dell’artista, che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto col suo pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione.