Salvini all'attacco di Fabio Fazio: 'In un mese prende come me in un anno'

“Stanotte ho dormito quattro ore e sono orgoglioso del mestiere che faccio, anche se qualcuno poi critica… Senza alcuna invidia o gelosia ho fatto due conti a spanne: Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell’Interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in tv, un anno perfare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone”. E’ quanto sottolinea Matteo Salvini in diretta Facebook.

“Ma non farei mai cambio per nulla al mondo, perché faccio il mestiere più bello del mondo, sono fortunato, sono felice e sono orgoglioso del sostegno e dei risultati che riesco a ottenere – precisa Salvini – Non mi interessano i quattrini: li lascio volentieri ad altri. Ma chiedo rispetto”. In ogni caso, aggiunge, “Fazio mi è pure simpatico, anche perché era amico ed estimatore come me di Fabrizio De André, di cuidomani ricorre il 20° anniversario della morte”.