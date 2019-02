Sanremo, Salvini twitta: "Mahmood canzone migliore? Mah. Io tifavo Ultimo"

"#Mahmood............... mah............ La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto #Ultimo, voi che dite?? #Sanremo2019". Così ha twittato Matteo Salvini subito dopo la proclamazione del vincitore di Sanremo 2019. E già prima dell'annuncio dei tre finalisti aveva pronosticato Ultimo vincitore: "Moscow mule e patatine, io e Fedriga a Trieste in attesa del vincitore di #Sanremo19 : secondo voi chi vince??? Io dico Ultimo". E' il post pubblicato su Twitter poco prima che si arrivasse alla corsa finale per la vittoria al Festival.

Sanremo: Ultimo, non m'interessa se piaccio a Salvini o al fornaio

"Io nel momento in cui scrivo le mie canzoni e poi escono, non m'interessa se piacciono a Salvini o al fornaio o al muratore..". E' il commento di Ultimo in conferenza stampa al fatto che il vice premier e ministro dell'Interno avesse in precedenza scritto un post su Twitter pronosticandolo come vincitore. Una conferenza stampa in cui e' emersa una sorta di rabbia di Ultimo, che si e' detto amareggiato: "Io punto all'eccellenza, non al buono". Ultimo ha avuto anche qualche espressione fuori luogo e scambio verbale acceso con i giornalisti. Poi la situazione e' tornata alla normalita'.