Sanremo 2017, Albano favorito per il 3° posto. Ascolti in calo, share a 46,6%

Sono stati 10 milioni 367 mila, pari al 46.6% di share, i telespettatori che hanno seguito la seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Nel 2016 la media era stata di 10 milioni 748 mila spettatori pari al 49.91% di share

Sanremo 2017, Albano favorito per il terzo posto dopo Fiorella Mannoia ed Elodie. Loredana gli scrive ti amo sui social mentre lui fa il papà di Yari e Bido

"Anche se mia madre mi vede stanco io sto benissimo. Sanremo mi fa scattare l'adrenalina, è il mio posto del cuore" dice lui nel Diario quotidiano del Festival



Di MONICA SETTA da Sanremo



Loredana Lecciso ha un destino ingombrante: le basta respirare per fare notizia. Anzi, ogni volta che la compagna di Albano "posta" un commento o un pensiero su istagram in pochi minuti fa il pieno dei "Like" dei suoi followers. Siccome il leone di Cellino é tornato a cantare in coppia con la ex moglie Romina Power, le tifoserie delle due signore Carrisi si fronteggiano sui social a colpi di tweet.

Nella partita a scacchi sul set di Sanremo, a vincere ē Loredana che esce allo scoperto pubblicando una foto tenera di lei ed il cantante con l'hashtag #inboccalupoAlbano #love con grande gioia dei suoi adepti che l'hanno premiata con migliaia di "mi piace". Per una curiosa coincidenza temporale, quasi in contemporanea anche Romina faceva gli auguri all' ex consorte postando una foto con le amiche dalla sua vacanza a Malta. Se due anni fa la protagonista era Romina e la reunion canora con Albano, quest' anno al Festival tutti aspettano lei, la bella Lory.

Arriva o no? Domenica la Lecciso è attesa all' Arena di Massimo Giletti, ma a decidere i dettagli della partenza sarà la decisione di Jasmine che non è partita insieme al padre e al fratello Bido di 14 anni. Al Grand Hotel del mare di Bordighera con il figlio quattordicenne Albano junior ed un amichetto del ragazzo, c'è anche Yari. Albano, che stasera si esibirà in una leggendaria cover ( Pregherò ) ē già in finale con la sua canzone Di rose e di spine, dunque si gode questa vacanza sanremese facendo il mestiere per lui più bello del mondo cioē il padre. "Tornare ogni volta a Sanremo per me è una emozione fortissima, mi scatta un' adrenalina che mi fa tornare indietro agli anni della gioventù" dice Albano che tiene ogni giorno un Diario sanremese sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

"Venire a Sanremo ti fa battere il cuore, è un rito che unisce e scalda gli animi". Il cuore, appunto. Quello di Albano si è inceppato a dicembre ma è tornato a vivere con più entusiasmo di prima. Martedì sera al debutto della canzone in gara, qualcuno ha scritto che Albano era apparso incerto, quasi provato. "Mia madre mi lo dice che sono stanco, forse perché i medici mi hanno messo a dieta rigida" confida Albano "in realtà io sto benissimo anche se ogni volta a Sanremo i ricordi mi commuovono". La canzone Di rose e di Spine è un inno alla vita e all' amore. Lui non fa previsioni ma Loredana in cuor suo è sicura che possa vincere.

Di certo a meno 3 dalla finalissima di sabato i bookmakers in Riviera cominciano a scommettere. Favorita resta Fiorella Mannoia ma Albano è dato comunque nel podio con Elodie o Fabrizio Moro. Gino Tieri, l' impiegato di Imperia che viene al Festival da 38 anni e ha sbagliato profezie nella misura del 14-16 per cento è convinto invece che sarà il cuore a vincere stavolta. Dunque Albano numero 1 seguito da Gigi d' Alessio e dalla Mannoia. Ci avrà preso pure stavolta,?