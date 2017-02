Sanremo 2017 auditel boom: 50%. Diletta Leotta, la Barbie sbarcherà in Rai

Sanremo boom: 50% di share. La prima parte della serata è stata vista da 13.176.000 telespettatori con il 50,1% di share e la seconda da 6.177 telespettatori con il 51,9% di share. La prima puntata di Sanremo 2016 era stata vista da 11.134.000 spettatori, col 49,5% di share, mentre nel 2015 11.685.000 spettatori, col 49,6% di share. Edizioni tutte targate Carlo Conti. La prima puntata del Festival condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto nel 2014 era stata vista invece da 10.938.000 spettatori con il 45,93%. La precedente edizione condotta sempre da Fazio e Littizzetto era andata molto meglio: 12.969.000 spettatori con il 48,2 per cento di share.



Sanremo 2017, Diletta Leotta sexy in rosso, Conti scherza su Roma-Fiorentina



Sexy in rosso, con un abito in due pezzi, gonna sontuosa e spacco profondo, la giornalista di Sky Sport Diletta Leotta racconta all'Ariston i cyber attacchi subiti e invita a "denunciare le violazioni della privacy" e a "non aver paura". Poi intona la sua canzone preferita di Sanremo, Sara' perche' ti amo dei Ricchi e Poveri. Chiamato in causa come "il conduttore che dribbla come Messi, ha il carisma e la forza di Ibrahimovic, segna come Cristiano Ronaldo", Carlo Conti commenta con rammarico il risultato di Roma-Fiorentina, finita 4-0: "Sono preoccupato perche' domani arriva Totti".



Sanremo 2017, Diletta Leotta ospite sul palco intona 'Sarà perché ti amo'



Diletta Leotta ospite stasera del festival di Sanremo, con la conduzione firmata Carlo Conti e Maria De Filippi. La Leotta ha 25 anni e conduce diversi programmi di calcio su Sky Sport. Conti la ha invitata sul palco ad accennare la canzone 'Sara' perché ti amo' dei Ricchi e poveri, un brano del 1981. La Leotta percorre le temute scale dell'Ariston risplendendo in un principesco abito da sera, composto da un top e una ampia gonna strutturata, damascato rosso fuoco e con un profondo spacco davanti Diletta Leotta ha anche ricordato il caso della pubblicazione di sue foto in désabille', che furono diffuse in rete con la violazione della sua privacy: "ho reagito e ho denunciato. Bisogna denunciare e invito a farlo" di fronte a questi casi, ha detto la conduttrice sportiva.