CARLO CONTI MARIA DE FILIPPI SANREMO 2017

SANREMO 2017, ASCOLTI SECONDA SERATA BUONI AL FESTIVAL



Continua il trend positivo di ascolti per il Festival di Sanremo, anche nella seconda serata. Sono stati 10 milioni 367 mila, pari al 46.6% di share, i telespettatori che hanno seguitoieri sera il Festival. Nel 2016 la media era stata di 10 milioni 748 mila spettatori pari al 49.91% di share.



SANREMO 2017, MARIA DE FILIPPI SCHERZA SUGLI ASCOLTI



E il rito degli ascolti apre la conferenza stampa del festival, con Maria De Filippi che ci scherza su. "Ieri Uomini e donne ha fatto il 22% e l'esterna con Robbie ha raggiunto il picco di 12 milioni", sottolinea riferendosi allo scambio di 'effusioni' con Robbie Williams.



SANREMO 2017 MARIA DE FILIPPI SUL BACIO VIRALE DI ROBBIE WILLIAMS



"Spero che il bacio diventi virale. Piano piano ogni sera Carlo Conti dovrà baciare qualcuno". "Non me l'aspettavo. Dalle foto è sembrato che volessi di più - ha ironizzato ancora Maria - ma stavo dicendo 'no' a Carlo e mi è rimasta la bocca un po' aperta, come un coccodrillo... E' stato molto divertente".



SANREMO 2017, MARIA DE FILIPPI SU TOTTI



La conduttrice ha anche precisato un passaggio dell'intervento di Francesco Totti: "Ci tiene a far sapere che quando ha indicato Il piccione di Povia come brano preferito, è perché in quell'edizione c'era Ilary. Non era una presa in giro dei tifosi laziali".



Sanremo 2017, Carlo Conti: "Bonolis o Fazio, Festival sarà in ottime mani"



"Ho un'unica certezza: a chiunque vada, il festival sarà in ottime mani. Bonolis e Fazio sono dei fuoriclasse, l'hanno già fatto e potrebbero rifarlo nel migliore dei modi e non hanno da dimostrare niente. Tra i coetanei che non l'hanno fatto e che hanno esperienza per farlo, Amadeus, Frizzi, Gerry Scotti, Tiberio Timperi, Massimo Giletti. Fiorello eh..., parlavo dei conduttori maschi che non l'hanno mai fatto e hanno esperienza per farlo". Lo ha detto Carlo Conti, in riferimento alla sua successione alla guida del festival.



Sanremo 2017, Carlo Conti si sfoga



La conferenza stampa ha anche registrato lo sfogo pacato, ma fermo, di Conti, in risposta a una domanda sul tema cachet e sulla presunta penale da 14 mila euro pagata per la sua partecipazione ad Amici: "Prima di sparare le cifre, di dire le cose e usare le parole, si dovrebbero sapere le cose". "Si riempiono le pagine di paroloni, di numeri senza sapere quali sono quelli reali", sottolinea Conti. "Ciascuno di noi che ha un contratto in esclusiva con la Rai, deve dare una percentuale all'azienda nel caso in cui faccia ospitate o pubblicità extra, non c'è nulla di strano". Quanto alle polemiche sul suo cachet, "forse finito il festival dirò qualcosa", continua Conti. "C'è il sacro e il profano. Qui c'è il profano, le canzonette, lo spettacolo, ma anche una macchina che dà lavoro a tante persone, produce ricchezza. Il sacro riguarda invece, per esempio, le persone che hanno sofferto per il terremoto. E' scorretto legare le cose".



Sanremo 2017 Totti in gol



Capitan Totti fa gol anche a Sanremo. Il picco di ascolto della seconda serata del festival è stato raggiunto alle 21.42, mentre il campione giallorosso presentava l'esibizione di Nesli e Alice Paba, con 14 milioni 340 mila spettatori. Alle 24.15 lo share ha raggiunto il punto più alto, il 54.3%, sul finire dell'esibizione del trio Insinna-Cirilli-Brignano. Tra gli altri dettagli della serata, la copertina di Maurizio Crozza è passata dal 44.3% al 48.9%, da 12,8 a 14,1 milioni di spettatori. Quando Robbie Williams ha baciato Maria De Filippi, davanti a Rai1 c'erano 12,2 milioni di ascoltatori. Mentre le pallonate di Totti, parate in prima fila da Giletti, sono state viste da 12,8 milioni di persone.



SANREMO 2017 I CAMPIONI A RISCHIO



Nesli e Alice Paba, Bianca Atzei, Raige e Giulia Luzi: sono i tre Campioni a rischio eliminazione dal festival di Sanremo. La graduatoria - di cui sono state rese note soltanto le ultime tre posizioni - è stata stilata in base al televoto del pubblico (50%) e alle preferenze della sala stampa (50%). Passano Chiara, Michele Zarrillo, Marco Masini, Paola Turci, Gigi D'Alessio, Francesco Gabbani, Michele Bravi, Sergio Sylvestre.



SANREMO 2017 LA SECONDA SERATA



La seconda serata del festival di Sanremo si è aperta con la gara delle Nuove Proposte. Francesco Guasti con Universo e Leonardo Lamacchia con Ciò che resta! sono i due Giovani che passano alla finale di venerdì. Eliminati Braschi con Nel mare ci sono i coccodrilli e Marianne Mirage con Le canzoni fanno male.



SANREMO 2017, SECONDA SERATA ENTRA IN SCENA MARIA DE FILIPPI



"Prego signora, ci tiene ad averlo?". Maria De Filippi, in versione 'maschera' dell'Ariston, entra in scena nella seconda serata del festival di Sanremo distribuendo i gadget realizzati ad hoc con la sagoma di Carlo Conti. In abito nero con il decolleté bordato di pizzo, sfoggia un girocollo con un lungo pendente di diamanti e smeraldi. Tra gli applausi, sotto braccio al conduttore, Maria sale la scala per raggiungere il centro del palco. In apertura di serata, un numero dell'illusionista giapponese Hiroki Hara.



SANREMO 2017 TOTTI AUTOIRONICO



Francesco Totti ha fatto il suo debutto - autoironico - da presentatore a Sanremo. Preceduto da un filmato sulla sua straordinaria carriera, ha sorvolato con eleganza sul 4 a zero inflitto dalla Roma alla Fiorentina, squadra del cuore di Carlo Conti. "Troppo banale. Tra l'altro non ho neanche giocato" ha commentato. Sorridente e a suo agio, ha introdotto Nesli e Alice Paba. "Te la senti di presentare?", gli ha chiesto Maria de Filippi. "Sicura? Stamo in diretta".