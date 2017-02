Sanremo 2017, Fiorella Mannoia batte tutti. E vola Erman Meta

Fiorella Mannoia si prepara a sbancare il Festival di Sanremo: per i quotisti Microgame, la vittoria vale 1,65, davanti al vincitore di "Amici", Sergio Sylvestre, secondo a 5,50. Dopo aver conquistato il pubblico nella serata delle cover, Ermal Meta scala la lavagna e si piazza al terzo posto a 6,50, lasciandosi alle spalle Fabrizio Moro (a 8,00), Francesco Gabbani (a 9,00) ed Elodie (a 10,00). Vale 15 volte la scommessa il successo di Chiara o di Gigi D'Alessio, mentre per Michele Bravi e Michele Zarrillo la quota sale a 20,00. Si gioca a 25,00, invece, il successo di Paola Turci, Marco Masini e Al Bano, con Lodovica Comello a 28,00. Poche chanche per Giusy Ferreri, Samuel e Ron, tutti a 40,00, mentre Bianca Atzei è penultima a 50,00, davanti ad Alessio Bernabei e Clementino a 70 volte la posta.