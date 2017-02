Sanremo 2017, Lele vince tra le Nuove Proposte. Bene gli ascolti: 10 milioni

Sanremo 2017, Lele vince tra le Nuove Proposte

E' Lele (Raffaele Esposito), 20 anni, campano, il vincitore del Festival di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte. Ha portato in gara il brano "Ora mai". Secondo posdto per Maldestro con "Canzone per Federica", terzo posto per Francesco Guasti con "Universo" e, infine, quarto posto (erano quattro i finalisti) per Leonardo Lamacchia con il brano "Cio' che resta". Testo e musica dello stesso Lele, Rory Di Benedetto e Rosario Canale, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo, il brano che ha vinto tra le Nuove Proposte e' caratterizzato da sonorita' pop accattivanti e da un ritornello che rimane subito impresso.

Sanremo 2017, ieri 47,0% share e 9,9 mln spettatori

La prima parte della serata che prevedeva la finale nella categoria Nuove Proposte e il ripescaggio di quattro Big e' andata in onda dalle 21,13 alle 23,53 ed e' stata vista da 11 milioni 671mila spettatori, con share del 45,7%, con una flessione di 530mila spettatori e di 0,35% rispetto a un anno fa. La seconda parte, in onda dalle 23,57 e fino all'1 e 17, e' stata seguita da 6 milioni 177mila spettatori con share del 53,2%, con calo di 237mila spettatori e di due punti percentuali rispetto all'analoga serata del 2016.



Sanremo 2017, eliminati Ferreri e i 'senatori' Ron, Al Bano, D'Alessio

Eliminazioni clamorose al Festival di Sanremo 2017: niente finale questa sera per Giusy Ferreri e tre 'senatori' della canzone italiana come Ron, Al Bano e Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Sono stati eliminati dal voto combinato di giuria demoscopica, giuria di qualita' presieduta da Giorgio Moroder e pubblico da casa. In finale vanno in 16: Chiara, Clementino, Marco Masini, Alessio Bernabei, Michele Zarrillo, Elodie, Paola Turci, Samuel, Michele Bravi, Lodovica Comello, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Bianca Atzei, Sergio Sylvestre, Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia.

Sanremo 2017, Maldestro vince Premio della Critica tra Nuove Proposte

Maldestro, nome d'arte di Antonio Prestieri, campano, ha vinto con "Canzone per Federica" il Premio della Critica 'Mia Martini' nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017. Il riconoscimento e' assegnato dai giornalisti accreditati nella sala stampa dell'Ariston Roof. Maldestro ha ottenuto 39 voti, precedendo Marianne Mirage che ha avuto 21 voti; terzo posto per Lele con 16.



Sanremo 2017, Crozza: "Che ha fatto lì Renzi? Tocca tenerci Gentiloni"

"Pensateci un attimo: alla fine del governo Renzi cosa ci e' rimasto? La legge elettorale non c'e' piu', il Senato e' rimasto com'era, la ripresa non c'e', le Province sono li'. Piuttosto che perdere tre anni cosi', impara a suonare l'ukulele. Dirai: ma che cazzo te ne fai dell'ukulele? Eh si', e invece di Renzi che cazzo te ne fai? Non si puo' votare, ci tocca tenerci Gentiloni". E' stato un altro affondo di Maurizio Crozza al Festival di Sanremo, con la sua 'copertina' in videocollegamento da Milano. "Doveva stare un weekend per tenere il posto a Renzi - ha aggiunto Crozza riferendosi sempre a Gentiloni - E' andato a Palazzo Chigi con il trolley piccolo, non ha nemmeno il ricambio. Aveva gia' prenotato per le terme di Fiuggi a febbraio, e ora perde anche la caparra". Crozza ha anche detto che bisognerebbe fare come al Festival in fatto di legge elettorale: stasera si proclama il vincitore delle Nuove Proposte, domani sera quello della categoria Big. "Il sistema di votazione qui funziona alla grande, perche' non usarlo per il Parlamento, il Sanremellum: cinque giorni di campagna elettorale, televoto, proclamazione del vincitore. Possibile che debba aggrapparmi a Sanremo per avere una legge elettorale in questo Paese?". E ancora sul premier: "Capite il dramma di Gentiloni, e' come se la Rai dicesse che siccome l'Italicum non c'e' piu', ora (riferendosi a Conti e De Filippi) dovete condurre il Festival fino al 2018...Guarda Maria, si e' pietrificata". Il comico genovese ha anche detto che in Italia "se ti laurei dopo non puoi piu' fare il ministro dell'Istruzione". Parlando della citta' di Sanremo che in questi giorni e' a festa, addobbata, Crozza ha sottolineato "vedrete da lunedi' prossimo, sembrera' di essere a un congresso di Scelta Civica, non c'e' nessuno; il sindaco che si aggira da solo nella citta' come Tom Hanks in 'Cast away'...". E ancora: "Peccato, voi due state talmente bene insieme sulla Rai a fare le scenette con i dentini finti che guardandovi viene voglia di pagare il canone. A Mediaset pero'...".