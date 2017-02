Sanremo 2017, Mika canta George Michael: "Mio mito". Annuncia: torna Casa Mika

MIKA ANNUNCIA: "RIFAREMO CASA MIKA SULLA RAI"



"Rifaremo Casa MIKA dopo l'estate ma con dei cambiamenti, nella scrittura e nelle collaborazioni. Ci saranno delle canzoni scritte apposta per lo show. Ma fare il festival no. Il festival è tanta roba, io ho lo stomaco in gola da 4 ore per la performance che devo fare stasera". MIKA annuncia da Sanremo (dove torna da ospite dopo 10 anni) l'impegno rinnovato con Rai2 per un suo nuovo show televisivo.



MIKA, NO A CONDURRE IL FESTIVAL DI SANREMO



Mika a condurre una volta il Festival di Sanremo, risponde di no. "E' un evento enorme. Unico al mondo. Vedo Carlo Conti questi giorni e non so come faccia", dice il cantante anglolibanese che attualmente è al lavoro su "un nuovo album che sarà - dice - una sorta di dialogo tra me e l'orchestra".



SANREMO 2017, MIKA CANTA GEORGE MICHAEL



"L'orchestra è l'elemento essenziale. Come qui a Sanremo: i conduttori cambiano ma l'orchestra è sempre qui", dice la popstar che stasera proporrà sul palco dell'Ariston un medley dei suoi più grandi successi ed un omaggio a George Michael sulle note di 'Jesus to a child'. "Non l'ho mai conosciuto ma è un mio idolo: sono stato quasi un suo stalker musicale. Ho voluto registrare i miei dischi negli studi dove registrava lui".