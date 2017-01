Sanremo 2017, ospiti Robbie Williams, Clean Bandit e Rocio-Raoul Bova



Sanremo 2017 si allunga il parterrre degli ospiti vip. Robbie Williams, la band cult giovanile dei Clean Bandit e la coppia Raoul Bova e Rocio Munoz Morales (che torna all’Ariston due anni dopo la sua partecipazione). Ecco i nomi nuovi diffusi dall’Ansa per il Festival di Sanremo 2017.



Sanremo 2017, Robbie Williams, Clean Bandit ospiti



Settanta milioni di dischi venduti, 18 Brit Awards e il recente riconoscimento come Brits Music Icon, l'ex Take That Robbie Williams e' tornato a fine 2016 sulle scene musicali con l'album 'The heavy entertainment show'. Dall'Inghilterra arrivano a Sanremo anche i Clean Bandit, band di punta dell'electro-pop, in testa alle classifiche dei singoli con Rockabye (in collaborazione con il rapper giamaicano Sean Paul e con la cantante inglese Anne-Marie).



Sanremo 2017, Rocio-Raoul Bova sul palco con Carlo Conti



Carlo Conti tira fuori dal suo mazzo anche Rocio Munoz Morales, che torna al festival due anni dopo la sua partecipazione nel cast, per la prima volta accompagnata dal 'suo' Raoul. La coppia sara' tra i protagonisti di una delle serate, ancora da definire.