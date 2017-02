Sanremo 2017, Pietro Petrullo suicida. Ladri di Carrozzelle attesi al Festival

Sanremo 2017, Pietro Petrullo suicida. Era atteso per la finale del Festival di sanremo sul palco dell'Ariston



Pietro Petrullo, ex componente dei "Ladri di carrozzelle", fondati nell'89 da un gruppo di musicisti con disabilita' fisiche, e' morto suicida nel suo appartamento di via dei Crocifissi a Velletri. Sabato per la prima volta i "Ladri di carrozzelle" avrebbero dovuto essere ospiti del Festival di Sanremo.



L'artista si e' impiccato con un cavo elettrico: il suo cadavere e' stato ritrovato intorno a mezzogiorno di lunedì. Del caso si occupano i Carabinieri della Compagnia di Velletri.



Petrullo ha suonato come percussionista dal 2006 al 2010 nei Ladri di Carrozzelle e suonò con il gruppo rock in diverse manifestazioni nelle piazze di molte città italiane (da Roma a Milano, Napoli, passando per Firenze, Torino. Abbandonò il gruppo sette anni fa per motivi di salute. I Ladri di Carrozzella erano diventati famosi negli anni '90 proprio per l'ironia di fondo che aveva animato il loro progetto. Il nome prende spunto dal noto film del 1948 diretto da Vittorio De Sicain. Tutti i componenti disabili trattavano con grande autoironia la loro condizione di disabilità.