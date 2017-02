Carlo Conti, Sanremo 2017

Sanremo 2017: quanto costa e quanto guadagna la RAI: SANREMO, ecco le cifre



Sanremo 2017, ma quanto costa questa edizione del Festival? Se lo chiedono molti italiani. La RAI negli ultimi 3 anni ha fatto molta attenzione ai conti su Sanremo e l'edizione del 2016 (la 66° del Festival) ha chiuso con un saldo positivo pari a 6,5 milioni di euro. Un ottimo risultato per viale Mazzini. E torniamo alla domanda iniziale: ma quanto costa Sanremo 2017? Aggiungendo: quanto guadagna la RAI grazie al Festival?



SANREMO 2017: QUANTO COSTA IL FESTIVAL?

Rai e Sanremo 2017: i costi sono di 15,5 milioni di euro. Cinque sulla convenzione con il comune di Sanremo. Gli altri 10,5 milioni per coprire i costi su rete, alla produzione televisiva e spese industriali. La RAI nel 2016 spese 16 milioni dopo che nel 2014 furono 18 milioni di euro a essere investiti e nel 2013 20 milioni.



SANREMO 2017, CARLO CONTI: IL CACHET



Il conduttore di Sanremo 2017, Carlo Conti (terza edizione consecutiva del Festival) guadagnerà 650mila euro lordi, dopo i 550mila del 2016 e i 500mila del 2015. Il cachet di Carlo Conti secondo quanto comunica la Rai non riguarderà solo la conduzione di Sanremo 2017, ma è “inserito in un contratto di esclusiva che comprende la conduzione, la direzione artistica del Festival e di Radio Rai e la realizzazione – in qualità di autore e conduttore – di altre trasmissioni”.



SANREMO 2017, MARIA DE FILIPPI LAVORA GRATIS



Maria De Filippi rinuncia al cahcet: la conduttrice prestata da Mediaset ha scelto di rinunciare a qualunque compenso per condurre il Festival di Sanremo 2017.



SANREMO 2017, I SUPER OSPITI



Quanto guadagneranno i super ospiti chiamati dalla Rai per Sanremo? In passato Nicole Kidman ed Elton John per partecipare al Festival presero 150mila euro. Ipotizzabile che quest'anno Keanu Revees prenda un cifra simile. Tra l'altro l'attore arriva in in Italia anche per promuovere il suo nuovo film, John Wick 2, che uscirà nelle sale il prossimo 23 marzo. Il cachet degli ospiti italiani (da Giorgia a Tiziano Ferro per fare un paio di nomi) potrebbe essere intorno ai 50mila euro.



SANREMO 2017, IL CACHET DI MAURIZIO CROZZA



Maurizio Crozza a Sanremo: il comico sarà presente in tutte le puntate e percepirò 150mila euro.



SANREMO 2017, 40MILA EURO PER I CANTANTI IN GARA



I protagonisti della 67esima edizione del Festival, ossia i cantanti in gara, riceveranno un rimborso spese di circa 40mila euro.



SANREMO 2017: QUANTO CI GUADAGNA LA RAI?



RAI quanto ci guadagna? Intanto una precisisazione: i costi del Festival non vengono finanziati con il canone versato dai cittadini, ma tramite i ricavi pubblicitari. Detto questo, al momento i ricavi pubblicitari netti sono quantificabili in 23 milioni di euro. La Rai punta a un utile da 7-7,5 milioni di euro. Punto focale sarà lo share del Festival. Bisogna poi sommare un milione di euro dai ricavi commerciali, legati soprattutto alla vendita dei biglietti.



SANREMO 2017, QUANTO COSTANO I BIGLIETTI DELL'ARISTON



I biglietti per entrare all'Ariston e assistere al festival di Sanremo? Per l’abbonamento in galleria servono 672 euro, il prezzo per la platea è di 1.290,00 euro. Il costo dei biglietti di ogni singola serata dal 7 al 10 febbraio in platea è di 180 euro, per i tagliandi per la finalissima dell’11 febbraio arrivano a 660 euro. I prezzi per la galleria sono inferiori. Le prime quattro serate costano 100 euro, mentre l’ultima 320 euro.